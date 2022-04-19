23 Nisan Çocuk Bayramı şiirleri! Kısa, 2 kıtalık, 3 kıtalık, 4 kıtalık en güzel, kolay anasınıfı, 1.2.3.4. ve 5. sınıflar için 23 Nisan şiirleri!
23 Nisan şiirleri için aramalar hızlandı. 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun, yeni, anlamlı, en güzel 23 Nisan şiirleri arama motorları üzerinden sorgulanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Bugünü şiir okuyarak kutlamak, Atatürk’e olan minnetlerini sunmak isteyenler için biz de Anasınıfı, 1.2.3.4. ve 5. sınıflar için kolay, kısa, en güzel 2-3-4 kıtalık 23 Nisan şiirleri derledik. İşte 23 Nisan şiirleri…
23 Nisan şiirleri için heyecan başladı. Koronavirüs nedeniyle son 2 yıldır 23 Nisan’ı evlerinde geçiren çocuklar, uzun bir aranın ardından 23 Nisan’ı okullarında karşılayacak. Öğrenciler derslerinde ve 23 Nisan etkinliklerinde okumak için 23 Nisan şiirlerini sorgulamaya başladı. 23 Nisan şiirleri ezberlenmek için çocuklar günler öncesinden 23 Nisan şiirleri araştırmasına başladı. İşte 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun, yeni, anlamlı, en güzel 23 Nisan şiirleri…
23 NİSAN ŞİİRLERİ
23 NİSAN
Sevinçliyiz hepimiz,
Taştı bugün neşemiz.
Eğleniriz, güleriz,
Geldi 23 Nisan.
Süsleriz biz her yanı,
Geldi çocuk bayramı.
Atatürk'ün armağanı,
Yaşa 23 Nisan.
HAKKI ERCAN
23 NİSAN
Bugün bir başka aydınlık yeryüzü,
Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.
Bugün çocuklar güzel.
Bugün sokaklar güzel...
Elimizden tutan her el
Daha sağlam
Daha mavi gökyüzü;
Bayraklar daha yakın.
Bakın: geçiyor yarının büyükleri;
Şarkılar tutuyor gökleri.
Adnan ARDAĞI
23 NİSAN
Sana armağan etti,
Ata bu güzel günü,
23 Nisan bugün,
Çocuk Bayramı günü.
Sevin, oyna, gez, dolaş,
Senin bayramın bugün.
Bayrağı sev arkadaş.
Dalgalandıkça öğün.
R.Gökalp ARKIN
23 NİSAN GÜNÜ
Bayram yapar çocuklar,
23 Nisan günü
Büyük bir sevinç kaplar,
Bütün yurdun üstünü
Bin dokuz yüz yirmide
Duyuldu halkın sesi
Açıldı bu tarihte
Büyük Millet Meclisi
Bugün edildi ilân
Yeni bir Türk devleti
Bundan, 23 Nisan
Sevindirir milleti
İ. Hakkı SUNAT
23 NİSAN
Vatan tehlikedeydi, Atatürk karar verdi:
Vatanı kurtaracak yine millettir dedi.
Ankara'da bir meclis toplayıp kurmak için
Günlerce, haftalarca çalıştı için için.
İşte bugün kuruldu Büyük Millet Meclisi.
Ankara'dan yükseldi milletin gür sesi.
Çocuklar, tarihten bir altın yapraktır bugün.
Gönlümüzde kalmasın artık, ne gam ne hüzün.
Çocuklar bayram yapın, sevinin ve haykırın.
Engel denen her şeyi gücünüzle siz kırın.
Çocuklar biliniz ki siz koca bir cihansınız.
Vatanın her yerinden fışkıran volkansınız.
Doğan güneş sizindir, yıldızla ay sizindir.
(Artık özgürlük sizin, gelecek sizindir.)
Ey gün yüzlü çocuklar!
( "Çalışın, öğünün ve kendinize güvenin.")
Hayatta durak yoktur; daima ileri!
Coşkun bir rüzgâr gibi ufukları aşın.
Göğsünüz kanasa da akmasın göz yaşınız.
(Okulda, derste, sırada çalış azimle, hırsla.)
Temiz olsun kalbiniz, aydın olsun kafanız.
Şen olsun, kutlu olsun bayramınız.
Uluğ TURANLIOĞLU
23 NİSAN
Nasıl sevinmez insan?
Bugün 23 NİSAN.
Bak süslenmiş dört bir yan,
Yaşasın 23 Nisan
Millet Meclisi kurduk,
Düşmanı yurttan kovduk.
Hürriyete kavuştuk;
Yaşasın 23 Nisan.
Egemenlik ulusun,
Sen bir Türk oğlusun.
Yurdumuzu korursun,
Yaşasın 23 Nisan.
Bugün gençlik günüdür.
Türklerin düğünüdür.
Milletimin ünüdür.
Yaşasın 23 Nisan.
Sami TUNCA