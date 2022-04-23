23 Nisan Anıtkabir ziyaret saatleri ve 23 Nisan anıtkabir programı! Anıtkabir saat kaça kadar açık?

Anıtkabir ziyaret saatleri ve programı merak ediliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek isteyenler arama motorlarına yöneldi. Peki, Anıtkabir saat kaça kadar açık? İşte Anıtkabir ziyaret saatleri...

ANITKABİR ZİYARET ZİYAREET SAATLERİ

01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30

01 Şubat - 14 Mayıs tarihleri arasında 09:00-16:30

15 Mayıs - 31 Ekim tarihleri arasında 09:00-17:0001 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında 09:00- 16:00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

ANITKABİR ZİYARET ZİYAREET PROGRAMI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Meclis'teki törenlerle başladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Bahçesi'ndeki Atatürk heykeline çelenk koyarken önce saygı duruşu ardından da İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Anıtkabir'deki törenlere katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakırken, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şentop Anıtkabir Özel Defterine şu ifadeleri yazdı:

"Aziz Atatürk; teşekkülüne öncülük ettiğiniz ve ilk başkanlığını yaptığınız Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 102. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Milli Mücadele'nin başkumandanı olarak, milletimizi büyük bir diriliş gayesi etrafında birleştirdiniz ve bizler için bu cennet vatanın ebedi yurdumuz olduğunu tescil ettirdiniz. Sizlerden aldığımız ilhamla milli hakimiyetten ve tam bağımsızlığımızdan ne bugün ne de gelecekte asla taviz vermeyecek bir şuurla yolumuza devam ediyoruz.

Geçen yüz yılda milletçe çok büyük badireler atlattık ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük milletimizden aldığı güç ve destekle iradesini hakim ve amil kıldı. Yüce Meclisimiz, bu anlayışla aziz milletimize hizmet etmeye bugün de devam etmektedir.

Dünyada başka bir meclise nasip olmadığı veçhile kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz yüce Meclisimiz, demokrasimize kastedecek dahili ve harici düşmanlara karşı, zatıaliniz ve İlk Meclisin değerli vekillerinin verdiği mücadeleden aldığı feyz ve milletimizden aldığı destekle demokrasiyi savunmaya devam edecektir. Nitekim, 15 Temmuz'da hain darbe teşebbüsü sırasında, Yüce Meclisimiz aynı ruhla mücadele etmiş ve ikinci defa gazi unvanını almıştır.

Siz 100 yıl önce 'Meclisten önce ordu gerekir, para gerekir.' diyenlere 'Evvela meclis sonra ordu. Orduyu yapacak millet ve ona vekaleten meclistir.' demek suretiyle millet iradesini, o günkü zor şartlarda dahi her şeyin önüne koymuştunuz. Bu şiarla sağlam temeller üzerine inşa ettiğiniz Meclisimiz, orduyu da kurmuş, düşmanı da yenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, kuruluşundan itibaren sahip olduğu bu ruhla çizdiğiniz o kutlu yolda, yılmadan yürümeye devam etmektedir.

Emanetiniz olan Cumhuriyetimiz güvenli ellerdedir, devletimize yönelik her türlü tehdide karşı milletimiz yekvücut olarak mücadele etme azim ve kararlılığındadır. Bu vesileyle sizi ve Milli Mücadele'yi birlikte yürüttüğünüz yol arkadaşlarınızı ve ahirete intikal etmiş milletvekillerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

BAKAN ÖZER VE ÇOCUKLAR ANITKABİR'DE

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenci ve öğretmenler ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Yaklaşık 2 yıldır Covid-19 önlemleri çerçevesinde öğrenciler olmadan gerçekleşen törenlere bu yıl yoğun öğrenci katılımı oldu.

Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Milli Eğitim Bakanı Özer, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusu ve gururunu yaşamak için huzurunuzdayız.

Açıldığı o kutlu andan bugüne dek Gazi Meclisimiz, bağımsızlığımızın ve beraberliğimizin en mühim simgesi olmuştur. Bu müstesna günün bir bayram olarak çocuklarımıza armağan edilmesi, milletimizin mevcudiyet ve istikbalinin gelecek kuşaklara emaneti anlamına gelmektedir. Bizler de üzerimize aldığımız sorumluluğun bilincinde, evlatlarımızı dünyadaki yaşıtlarıyla eşit bir şekilde donatmak gayesi ve gayretindeyiz. Milli mukadderatımızı aydınlık yarınlara ulaştıracak olan çocuklarımızın millî ve manevi değerlerimizi bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven; millî iradenin gücü ve önemine inanan nesiller olarak yetişmesi çabasındayız. İnsanımıza ve insanlığa hizmeti her zaman fazilet sayan gençlik, sizin emanetinizi taşımaya layık bir nesil olacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim-öğretimlerini, kesintiye uğratmadan devam ettirmiş olmanın ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tekrar okullarımızda yer almanın kararlılığı ve mutluluğu içindeyiz. Eğitimde fırsat eşitliği ilkemiz doğrultusunda memleketimizin her köşesindeki evlatlarımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Zatıalinizin tüm dünya çocuklarına armağan ettiği ve milli hakimiyetin yüce meclisimize verildiği bu anlamlı günü, büyük bir gururla kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun."

İKİ YIL ARADAN SONRA ÇOCUKLAR KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Özer başkanlığındaki Anıtkabir ziyareti heyeti bu yıl 2 yıl aradan sonra öğrencilerin de yoğun katılımı ile töreni gerçekleştirdi. Covid-19 önlemleri kapsamında yaklaşık 2 yıldır ziyaretler öğrenciler olmadan sadece resmi düzeyde yetkililerin katılımı ile gerçekleşiyordu.

1'İNCİ MECLİS'TE TÖREN

TBMM ve Anıtkabir'deki törenlerin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve siyasiler 1. Meclis'teki törenlere katıldı.

Şentop, 1. Meclis'te yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"İnsanlık tarihinin en haklı mücadelesinin yönetildiği bu mübarek mekanın ruhuyla geleceğimizin teminatı çocuklarımızı kucaklıyor, milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyorum. 102 yıl sonra Milli Mücadele'ye mekan olmuş bu Meclis'te görev yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum."

TÖRENLER SÜRÜYOR

TBMM Tören Salonu'nda kutlamaları kabul edecek Şentop, çocuk özel oturumuna başkanlık yapacak. TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak.

ANITKABİR’İN TARİHÇESİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 15 nci yılında hastalığı ağırlaşarak, 10 Kasım 1938 ' de Dolmabahçe Sarayı' nda ebediyete intikal etmiştir. Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer içinde vasiyette bulunmamıştı.

1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; "Elbet birgün öleceğim, beni Çankaya' ya gömer, hatıramı yaşatırsınız" demiş ve "Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır" diye eklemiştir.Türk Ulusunun O' na karşı duyulan büyük saygı ve minnettarlığının bir ifadesi olan Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti' nin en anlamlı eseridir.