23 kişiyi hayata bağlayan o detay! Otobüsteki yolculara polis uygulamasında emniyet kemeri taktırılmış

Kaza, dün Eskişehir-Kütahya kara yolu 25’nci kilometresinde meydana geldi. Resul Tosun’un kontrolünü yitirdiği 32 ABH 917 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkıp yan yattı. Birçok yolcu kendi imkanlarıyla otobüsün ön camını kırarak çıktı. Yaralanan 3 yolcu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Kütahya yakınlarında devrilerek yan yatan yolcu otobüsünün, Eskişehir otogarından çıkmadan önce uygulamaya alındığını, trafik polislerinin tüm yolcuları bilgilendirerek emniyet kemeri takmasını sağladığını açıkladı.

Kazayı yara almadan atlatan yolcuların teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, “Kurban Bayramı trafik denetimleri kapsamında otogar çıkış noktasında otobüs, sürücü ve yolcularına emniyet kemeleri kullanımının önemi konulu bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Kütahya’da kaza yapan otobüsteki yolcular da Eskişehir otogarından çıkarken trafik polisimizin emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirme sonrası emniyet kemeri takmıştır. Yolcular, kaza yerine kadar da emniyet kemelerini çıkarmadıklarını, bu sebeple Eskişehir otogarında bilgilendirme yapan trafik polisimize özellikle teşekkür ettiklerini ifade etmişlerdir” denildi.

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Eskişehir otogarında emniyet kemeri bilgilendirmesi sırasında otobüste çekilen videoda da trafik polisinin yolculara, “Emniyet kemeri kullanımı konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Emniyet kemerleri kullanmak şoför kadar yolcular için de yasal bir zorunluluktur. Seyahatinize başlamadan önce emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve varış noktasına kadar emniyet kemerinin takılı olduğundan emin olunuz. Kaza halinde emniyet kemeri takılı olması halinde, yüzde 45 oranında can kayıplarını, yüzde 60 oranında ise ağır yaralanmaları engellemektedir. Trafikte 1 can kaybı büyük bir sayıdır. Sizlere trafik kurallarına ve özellikle emniyet kemeri konusunda hassasiyet göstermenizi hatırlatıyorum” dedi. Konuşma sırasında da yolcuların emniyet kemelerini taktığı görüldü.

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