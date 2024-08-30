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23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 gün süren 'Gürz-10' operasyonlarında 119 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

30.08.2024 - 09:16 | | ANKARA, (DHA)
23 ilde DEAŞ operasyonları: 119 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 23 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik 5 gün boyunca 'Gürz-10' operasyonları düzenlendiğini belirtti. Buna göre; Ankara, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bolu, Bitlis, Bursa, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mardin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun ve Sivas'ta gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, toplam 119 şüpheli yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele edeceğiz" dedi.

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