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22 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 2 bin 898 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.

22.04.2022 - 19:46 |
22 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 149 bin 252 testin sonucuna göre 2 bin 898 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 19 bin 693 olarak açıklandı. Son 24 saatte 15 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.

22 Nisan koronavirüs tablosu İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

 

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