22 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 2 bin 898 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 15 kişi hayatını kaybetti.
22.04.2022 - 19:46 |
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte yapılan 149 bin 252 testin sonucuna göre 2 bin 898 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.
İyileşen kişi sayısı ise 19 bin 693 olarak açıklandı. Son 24 saatte 15 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.