22 Nisan koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin 18 Nisan 2022 koronavirüs tablosunu açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte yapılan 149 bin 252 testin sonucuna göre 2 bin 898 kişinin koronavirüse yakalandığı belirlendi.

İyileşen kişi sayısı ise 19 bin 693 olarak açıklandı. Son 24 saatte 15 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi.