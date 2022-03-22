22 Mart Dünya Su Günü nedir? Dünya Su Günü ne zaman kutlanır, neden kutlanmaya başlandı?

Dünya Su Günü ne zaman ve neden kutlanır? Dünya Su Günü için yapılan aramalar arttı. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Dünya Su Günü artan su krizine yönelik atılan en büyük adımlardan biri oldu. Canlıların yaşamındaki önemi yadsınamaz olan suyun, birçok ülkede kriz olması günün anlam ve önemini daha çok arttırıyor. Peki, Dünya Su Günü nedir?

DÜNYA SU GÜNÜ NEDİR, NE DEMEK?

Dünya Su Günü, artan su krizini, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen bir gündür.

DÜNYA SU GÜNÜ NE ZAMAN?

1993 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 22 Mart tarihini ‘Dünya Su Günü’ olarak ilan etti.

DÜNYA SU GÜNÜ NEDEN KUTLANIR?

Dünya Su Günü, artan su krizine yönelik farkındalık kazandırmak, su krizinin sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgu olduğunu vurgulamak için kutlanır.