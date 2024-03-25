2030’da iki ramazan mı olacak? 2030 ramazan 2 kere mi, 2030 yılında kaç gün oruç tutulur? 2030 yılı ramazan ayı başlangıcı

2030’da iki ramazan mı olacak, 2030 yılında kaç kere ramazan olacak? Suudi astronom Dr. Halid ez-Zakak, 2030 yılında ramazan ayının iki kez geldiğini ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların 2030’da iki kez ramazan orucu tutacağını bildirdi.

Dr. Zakak, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, “2030’da bir yılda iki ramazan orucu tutacağız ve bu Hicri değil miladi yılda oluyor. Bu durum 1965 ve 1997’de olduğu gibi 33 yılda bir tekrarlanıyor. 2030’da olacak ve 2063’te tekrar edecek” dedi.

Videoda ayrıca, “Hicri 1451’de ramazan ayı 5 Ocak 2030’da, Hicri 1452 yılında ise 26 Aralık 2030’da başlayacak. Yani 2030 yılında 30 günü 1451 yılına, 6 günü ise 1452 yılına ait olmak üzere 36 gün oruç tutacağız” ifadelerini kullandı.

2030 yılında 2 kere Ramazan olacak. 11 ayın sultanı her sene 11 gün geriye gittiği için 2030 yılında ilk Ramazan Ayı 5 Ocak'a ikincisi ise 26 Aralık'a denk geliyor.