2024'ün ilk 5 ayında İstanbul'a 7 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, İstanbul'a yılın ilk 5 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,31 artış gösterdi.

İstanbul, mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,48 artışla 1 milyon 678 bin 832 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Mayıs ayında İstanbul'a en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında 176 bin 702 kişi ile Rusya Federasyonu ilk sırayı alırken, 140 bin 214 kişi ile Almanya ikinci, 90 bin 318 kişi ile ABD üçüncü, 84 bin 587 kişi ile İran dördüncü oldu. İngiltere'den 80 bin 52 kişi, Fransa'dan 66 bin 170 kişi, Suudi Arabistan'dan ise 57 bin 71 kişi İstanbul'u ziyaret etti.

İLK TERCİH İSTANBUL HAVALİMANI

İstanbul'a mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı mayıs ayında 1 milyon 198 bin 723 yabancı ziyaretçi tarafından tercih edildi. Mayısta İstanbul'a havayoluyla gelen yabancı ziyaretçilerin yüzde 72,85'i İstanbul Havalimanı'ndan giriş yaptı.

Havayoluyla İstanbul'a giriş yapan yabancıların yüzde 27,06'sının tercih ettiği Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise mayısta 445 bin 225 yabancı ziyaretçi giriş yaptı.

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Mayısta havayoluyla İstanbul'a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 2023'ün aynı ayına göre yüzde 12,09 oranında artarak 1 milyon 645 bin 423 oldu.

NİSAN DOLULUK ORANI YÜZDE 51,47

Kültür ve Turizm Bakanlığının en son yayımladığı konaklama istatistiklerine göre ise Bakanlık belgeli tesislere geliş sayısı bu yılın nisan ayında toplam 1 milyon 129 bin 657'e ulaştı.

Bu tesislerde toplam 2 milyon 499 bin 143 geceleme yapılırken İstanbul’daki konaklama tesislerinin nisan ayı doluluk oranı ise yüzde 51,47 olarak belirlendi.