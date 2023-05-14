2023 seçim sonuçları... Deprem bölgesinde seçim sonuçları belli olmaya başladı
14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde ilk sonuçlar gelmeye başladı. Yüzyılın felaketinin yaşandığı deprem bölgesindeki 11 ilde seçim sonuçları da herkes tarafından merak ediliyor. İşte Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'da seçim sonuçları...
2023 Seçim Sonuçları il il, ilçe ilçe gazetevatan.com'dan canlı yayınlanıyor. Yüzyılın felaketinin yaşandığı; Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa ve Elazığ'ın seçim sonuçlarını bu ekrandan anbean takip edebilirsiniz...
İŞTE İL İL SONUÇLAR...
KAHRAMANMARAŞ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
HATAY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
GAZİANTEP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
OSMANİYE CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MALATYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ADIYAMAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ADANA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
DİYARBAKIR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KİLİS CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
ŞANLIURFA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN