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2023 resmi tatil takvimi açıklandı! Dikkat çeken hafta sonu detayı

2023 resmi tatil takvimi ortaya çıktı. Yeni yılda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tatilleri belli oldu. Hafta sonu detayı ise dikkat çekti.

29.12.2022 - 09:03 |
2023 resmi tatil takvimi açıklandı! Dikkat çeken hafta sonu detayı

Tatil günleri takvimine göre, 4 gün izin alarak 2023'te toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak. 2023 yılında gerçekleşecek olan resmi tatiller takvimi belli oldu. Bu yıl 1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz ve 29 Ekim resmi tatilleri hafta sonuna denk geliyor. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İşte tüm resmi tatiller:

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar

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