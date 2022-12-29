2023 resmi tatil takvimi açıklandı! Dikkat çeken hafta sonu detayı
2023 resmi tatil takvimi ortaya çıktı. Yeni yılda Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tatilleri belli oldu. Hafta sonu detayı ise dikkat çekti.
Tatil günleri takvimine göre, 4 gün izin alarak 2023'te toplamda 24 gün tatil yapmak mümkün olacak. 2023 yılında gerçekleşecek olan resmi tatiller takvimi belli oldu. Bu yıl 1 Ocak, 23 Nisan, 15 Temmuz ve 29 Ekim resmi tatilleri hafta sonuna denk geliyor. Böylelikle geçtiğimiz yıllara oranla daha az tatil yapılmış olacak. İşte tüm resmi tatiller:
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma
Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı
Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe
Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar