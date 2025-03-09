20 yıl kabzımallık yaptıktan sonra hibe desteğiyle kendi işini kurdu!

"Önceleri kabzımaldık sonra ekime geçtik. Türkiye genelinde yaklaşık 10 bin dekar alana patates, soğan ve sarımsak ekiyoruz. Böyle bir paketleme tesisi ihtiyacı doğdu. IPARD'la tanıştık ve TKDK'ye başvurduk. Makinelerimiz 1, 5 ve 25 kilogramlık paketler hazırlıyor. Önceden işçi gücüyle yapılıyordu. Maliyeti düşürmek ve daha kaliteli ambalaj için böyle bir tesis kurduk. Türkiye ile Avrupa Birliği ortaklığında yürütülen projeye başvuru yaptık. 24 milyon liralık yatırım yaptık ve bunun yüzde 40'ı için IPARD kapsamında hibe desteği aldık ayrıca KDV'den de muaf tutulduk. 30 işçi paketleme için gelen ürünlerin içindeki kusurlu olanları ayıklıyor. 24 milyon lirayı çıkarıp tek başınıza böyle bir tesis yapmak kolay değil. TKDK sayesinde başardık."