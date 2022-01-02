GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem20 yaşındaki genç kız, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu!
HaberlerGündem Haberleri 20 yaşındaki genç kız, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu!
ABONE OL

20 yaşındaki genç kız, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu!

Zonguldak'ta Aysel İleri (20), evinde silahla göğsünden vurulmuş olarak ölü bulundu. Ailesi ile yaşayan İleri'nin ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

02.01.2022 - 13:16 |
20 yaşındaki genç kız, evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu!

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, silah sesini duyup odasına girdiği kızları Aysel İleri'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, İleri'yi ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İleri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aysel İleri'nin olaydan birkaç saat önce sosyal medya hesabından 'Ölmezdim' adlı şarkının sözlerini paylaştığı görüldü. Cumhuriyet Savcılığı, İleri'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

GÜNCEL HABERLER

Bu sokağa girenin aklı karışıyor!

Bu sokağa girenin aklı karışıyor!

Şişli'de kamyonet park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Şişli'de kamyonet park halindeki otomobilin üzerine devrildi

Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren lise müdür yardımcısı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğalgazda kademeli tarifeye ne zaman geçilecek? 1 metreküp doğalgaz kaç TL? 2022 Doğalgaz zammı ile ilgili detaylar!

Doğalgazda kademeli tarifeye ne zaman geçilecek? 1 metreküp doğalgaz kaç TL? 2022 Doğalgaz zammı ile ilgili detaylar!

Sıradaki Haber
Bu sokağa girenin aklı karışıyor!

Bu sokağa girenin aklı karışıyor!

Sıradaki Haber
Kuş gribi yeniden patladı! Bulgaristan’dan flaş karar, 39 bin...

Kuş gribi yeniden patladı! Bulgaristan’dan flaş karar, 39 bin...

Sıradaki Haber
Yargıtay’dan önemli karar! Memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanır mı? İştirak nafakası hangi durumlarda bağlanır?

Yargıtay’dan önemli karar! Memur olan eşe yoksulluk nafakası bağlanır mı? İştirak nafakası hangi durumlarda bağlanır?

Sıradaki Haber