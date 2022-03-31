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2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

31.03.2022 - 18:11 |
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Terör örgütünde çözülme devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

2014 yılında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle, 2022 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

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