2 Mart 2022 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada salgında yeni bir döneme girildiğinin haberini vermiş ve detaylı bilgiler paylaşmıştı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 2 Mart Koronavirüs tablosunu açıkladı. Son tabloda vaka ve vefat sayılarında düşüş olması dikkat çekti.