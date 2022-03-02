2 Mart 2022 koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...
Sağlık Bakanlığı 2 Mart 2022 koronavirüs tablosu ve aşı haritasını açıkladı. Bakan Koca bilim kurulu sonrası yaptığı açıklamada salgında yeni bir döneme girildiğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan son tablada Vaka ve vefat sayılarında düşüş olması dikkat çekti.
02.03.2022 - 21:01 |
Bakan Koca Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada salgında yeni bir döneme girildiğinin haberini vermiş ve detaylı bilgiler paylaşmıştı. Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin 2 Mart Koronavirüs tablosunu açıkladı. Son tabloda vaka ve vefat sayılarında düşüş olması dikkat çekti.