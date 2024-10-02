2 ilde eğitime 1 gün ara verildi

Bartın Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 02.10.2024 Çarşamba günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 2 Ekim 2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Zonguldak il genelinde, oluşmuş hava şartlarının devam etmesi nedeniyle 2 Ekim Çarşamba günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından yapılan duyuruda ayrıca, belirtilen tarihte engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.