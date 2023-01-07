2 çocuk annesi ahırda asılı bulunmuştu! Ağabeyine her şeyi itiraf etti

Tokat’ın Turhal ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Dürdane Özkan(39), eşi T.Ö ve eşinin annesi G.Ö. tarafından defalarca şiddet gördü. Dürdana Özkan’ın kız kardeşi D.İ., ablasından şikâyetçi olmasını istediyse de genç kadın eşi T.Ö’nün kendisine polise gitmesi halinde ailesine zarar vereceği tehdidi nedeniyle bunu gerçekleştiremedi.

AHIRDA ASILI BULUNDU

Yıllarca eşi ve eşinin ailesinden şiddet gördüğü iddia edilen Dürdane Özkan, 5 ay önce Turhal’daki evlerinin ahırında asılı halde bulundu. Annesini hastaneye götüren oğlu H.Ö.’nün babaannesi G.Ö.’nün üzerine yürüyerek, “Annemi sen öldürdün, senin yüzünden öldü” dediği öne sürüldü. Genç kadının naaşını yıkayan yakınları ise Özkan’ın kollarında çizikler ve morluklar, bacaklarında yara izleri olduğunu, başının arkasında da darptan dolayı şiddetli kan geldiğini ve saçlarının ise kopartıldığını söylediler. Özkan’ın cansız bedenindeki izler ve eşi ile eşinin ailesinden gördüğü sürekli şiddet öldürülmüş olabileceği şüphesini artırdı. Bu şüphe üzerine genç kadının ailesi Özkan’ın ölümünün araştırılması için savcılığa şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Tokat Turhal Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özkan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

2 GÜN SONRA İSTANBUL'A TAŞINACAKTI

“Dürdane Özkan, uzun süre sistematik olarak şiddet görmüştür. Özkan’ın ölümünde şöyle bir ayrıntı var. Şüpheli şekilde öldüğü günden sadece 2 gün sonra İstanbul’a taşınacaktı. Akrabalarına yakın olacağı için çok mutlu olduğunu ve içi içine sığmadığını, yolculuk için yanına alacağı yiyecekleri dahi hazırladığını tüm arkadaş ve yakınlarına söylemiş. Maktulün en mutlu anında böyle bir eylemi gerçekleştirmesi hayatın olağan akışına uygun değilken, kimsenin kendisini görmeyecek şekilde aniden yemek yaparken kendini asması inandırıcı değildir. Ölümü şüphelidir. Ülkemizde her gün artan faili meçhul, soruşturulmamış, üstü kapanmış birçok şüpheli kadın cinayeti var. O nedenle bu şüpheli ölümler detaylı araştırılmalı.”

"MEZAR AÇILABİLİR"

Milliyet'te yer alan habere göre; Avukat Beşok, Dürdane Özkan’ın cansız bedeninde gözlenen yara ve izlere ilişkin de şunları anlattı: “İntihara ilişkin biyolojik ve genetik yatkınlığı ya da başka fiziksel hastalıklar taşımaması da canına kıyma olasılığını azaltıyor. Yine naaşın yıkanması sırasında maktulün kafa arka kısımdan durmayan şiddetli bir kanamanın olduğu, kollarında çizikler ve morluklar, bacakta yara, saçlarda koparılma ve burun üzerinde yaralar olduğu gözlemlenmesi, durumun açıkça bir intihar vakası olmadığını, şüpheli bir ölüm olduğunu bizlere göstermiştir. Aylardır esas otopsi raporunun dosyaya gelmesini bekliyoruz. Gelen raporun niteliğine göre maktulün mezarının yeniden açılması söz konusu.”

ABİSİNE İTİRAF ETTİ

Özkan’ın 5 yıl önce de ağabeyine, “Kayınvalidem ve eşim beni sürekli dövüyor, kurtar beni bunların elinden” dediği, ağabeyin kardeşini almaya gittiğinde aile büyüklerinin araya girmesiyle bu fikrinden vazgeçtiği öğrenildi.