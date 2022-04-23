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1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı

Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında 1920 öğrenci, TBMM'nin açılışının 102'nci yılını Trakya halayı çekerek kutladı.

23.04.2022 - 16:58 | | Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)
1920 öğrenci TBMM'nin açılışını Trakya halayı ile kutladı

Süleymanpaşa Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün organizasyonu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılışının 102'nci yılına atfen 1920 öğrenci Trakya halayı çekti. Sahil dolgu alanındaki etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Programda Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencileri hep birlikte Trakya halayı çekip, ardından halk oyunları oynadı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gösterinin büyük ilgi gördüğünü belirterek, bu tür etkinlikler yapmayı sürdüreceklerini söyledi.

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