19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
01.05.2022 - 11:05 |
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.