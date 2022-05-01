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Gündem19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere 19 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

01.05.2022 - 11:05 |
19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristleri görüldükleri yerde vurmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesine saldırı hazırlığında olan 16, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 olmak üzere toplam 19 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

19 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

 

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