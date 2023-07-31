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16 araç birbirine girdi: 1’i polis 2 kişi yaralandı

Adıyaman’da aynı yolda 16 aracın karıştığı 4 farklı kazada 1’i polis 2 kişi yaralandı.

31.07.2023 - 15:59 | | İHA
16 araç birbirine girdi: 1’i polis 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında 100 metre aralıklarla 4 farklı kaza meydana geldi. Meydana gelen kazalarda toplam 16 araçta maddi hasar meydana gelirken 1 polis memuru ile bir araçta bulunan bir yolcu yaralandı.

16 araç birbirine girdi: 1’i polis 2 kişi yaralandı

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hasar gören 16 araç ile kazadan dolayı yol ortasına devrilen bir aydınlatma direği yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.

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