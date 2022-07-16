Â FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe giriÅŸiminin 6. YÄ±lÄ±nda, 15 Temmuz Åžehitleri iÃ§in 90 bin camiden sela okundu. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen program Ã§erÃ§evesinde, 15 Temmuz'daki hain darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda millete birlik ruhu aÅŸÄ±layan ve manevi bir gÃ¼Ã§ saÄŸlayan sela sesi, saat 00.13 itibarÄ±yla TÃ¼rkiye genelindeki tÃ¼m camilerden aynÄ± anda yeniden yÃ¼kseldi. Ayasofya, BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca, EyÃ¼psultan, Fatih, SÃ¼leymaniye, Taksim camileri baÅŸta olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye genelinde bulunan yaklaÅŸÄ±k 90 bin camide ÅŸehitler iÃ§in sela okundu. Darbe giriÅŸiminin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla camilerin Ä±ÅŸÄ±klarÄ± sabaha kadar aÃ§Ä±k tutulacak. BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camii'nde de mahyaya TÃ¼rk BayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±.