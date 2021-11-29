15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 4 motosikletliye 2 otobüs koruması

İstanbul'da motosikletçilerle otobüs şoförlerinin gizli antlaşması yine devreye girdi. Şiddetli rüzgarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki otobüs şoförü 4 motosikletliye gönüllü kalkan oldu.

Rüzgarın geldiği yönde ve diğer yönde hızlarını düşüren otobüsler 4 motosikletliye siper oldu. Köprü üzerinden geçişte zorlanan motosiklet sürücüleri şiddetli yağmur ve rüzgardan etkilenmeden karşı yakaya geçebildi. O anlar arkalarından gelen bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.