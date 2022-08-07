GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem13 terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri 13 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

13 terörist etkisiz hale getirildi

Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

07.08.2022 - 12:47 |
13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 13 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor" ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

13 terörist etkisiz hale getirildi

13 terörist etkisiz hale getirildi

Otoyolda duraksayan düğün konvoyuna TIR çarptı! Yaralılar var! TIR şoförüne kemerle saldırdılar

Otoyolda duraksayan düğün konvoyuna TIR çarptı! Yaralılar var! TIR şoförüne kemerle saldırdılar

'Abdülhamid Han' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor

'Abdülhamid Han' Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekliyor