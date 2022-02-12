12 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 448 bin 347 testte 86 bin 193 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 272 kişi hayatını kaybederken, 73 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,77 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 559 bin 910, 2'nci dozda 52 milyon 616 bin 197 ve 3'üncü dozda 26 milyon 154 bin 677 olmak üzere toplam 143 milyon 940 bin 936 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

'OMİCRON'U HESABA KATMALIYIZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı bin civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicronu da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım" dedi.