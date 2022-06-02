11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
02.06.2022 - 10:28 |
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 2, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/oLAY0bsOU0