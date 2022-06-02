GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündem11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
HaberlerGündem Haberleri 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

02.06.2022 - 10:28 |
11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Taciz ateşi açan teröristlere kaçınılmaz sonu yaşatmaya devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 11 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

    GÜNCEL HABERLER

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    İhracat rekoru kırıldı! Mayıs ayı...

    İhracat rekoru kırıldı! Mayıs ayı...

    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem başlıyor! Zorunlu olacak, bu bilgilerin tümü istenecek...

    Sıradaki Haber
    Asgari ücret zammı gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Asgari ücret düzenlemesi yapılacak mı?

    Asgari ücret zammı gelecek mi? Asgari ücret artacak mı? Asgari ücret düzenlemesi yapılacak mı?

    Sıradaki Haber
    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    Ehliyeti ve arabası olan milyonları ilgilendiriyor! Ve yükseltiliyor

    Sıradaki Haber
    ABD'de ilkokul baskınından sonra hastaneye silahlı saldırı şoku!

    ABD'de ilkokul baskınından sonra hastaneye silahlı saldırı şoku!

    Sıradaki Haber