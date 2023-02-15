GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı
ABONE OL

10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde hasar gören binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini paylaşırken, 24 şüphelinin tutuklandığı açıkladı.

15.02.2023 - 14:11 |
10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini paylaştı. Buna göre; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremden etkilenen bina soruşturmaları çerçevesinde 221 şüpheli şahıstan 24’ü tutuklandı. Bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 309 olayla ilgili 205 şüpheliden ise 124’i tutuklandı.

GÜNCEL HABERLER

Deprem sonrası talep yüzde 90 arttı! İçinden gazete küpürü, tahta, köpük çıkıyor

Deprem sonrası talep yüzde 90 arttı! İçinden gazete küpürü, tahta, köpük çıkıyor

Müebbet hapse mahkum edildi! 28 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

Müebbet hapse mahkum edildi! 28 yıl sonra suçsuz olduğu anlaşıldı

Kuzey Kore lideri, resmi pullara kızıyla fotoğrafını bastırdı

Kuzey Kore lideri, resmi pullara kızıyla fotoğrafını bastırdı