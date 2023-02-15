10 ilde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 24 şüpheli tutuklandı

Adalet Bakanlığı, deprem bölgesinde yıkılan ya da üzerinde imara aykırı değişiklik yapılan binalarla ilgili sorumlulukları bulunan kişiler hakkında yürütülen soruşturmaların verilerini paylaştı. Buna göre; Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremden etkilenen bina soruşturmaları çerçevesinde 221 şüpheli şahıstan 24’ü tutuklandı. Bölgelerdeki hırsızlık, yağma ve nitelikli dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda 309 olayla ilgili 205 şüpheliden ise 124’i tutuklandı.