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10 ilde OHAL ilan edilmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

10.02.2023 - 00:46 | | İHA
10 ilde OHAL ilan edilmesi hakkında TBMM kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan TBMM kararına göre, Anayasanın 119’uncu maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre ardından Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 08.02.2023 Çarşamba günü saat 01:00’dan itibaren üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin 08.02.2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 09.02.2023 tarihli 61’inci Birleşiminde onaylandı.

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