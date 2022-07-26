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1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 1 terörist daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 62'ye yükseldi.

26.07.2022 - 17:26 |
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2022 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 62'ye yükseldi.

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