Edirne BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne baÄŸlÄ± Ã‡erkezkÃ¶y Tapu MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne E.Ã–.'ye 1 ait dÃ¼kkanÄ±n satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in S.C., tarafÄ±ndan baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±. BaÅŸvurulu inceleyen mÃ¼dÃ¼rlÃ¼kÂ memurlarÄ±, verilen vekaletnamedeki kiÅŸi ile mÃ¼dÃ¼rlÃ¼k kayÄ±tlarÄ±nda bulunan fotoÄŸraf, imza ve yazÄ± Ã¶rneklerinden ÅŸÃ¼phelendi. Telefonla taÅŸÄ±nmazÄ±n sahibi E.Ã–.'ye ulaÅŸan memurlar, dÃ¼kkanÄ±n satÄ±ÅŸÄ± iÃ§in vekalet verip vermediÄŸini sordu. E.Ã–.'nÃ¼n hiÃ§ kimseye vekalet vermediÄŸini ve konudan bilgisinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi Ã¼zerine durum emniyete bildirildi.Â

Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri ÅŸÃ¼phelinin yakalanmasÄ± iÃ§in S.C. ile E.Ã–., tapu mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ne davet edilmesini istedi ve polis ekipleri de Ã¶nlem aldÄ±. GayrimenkulÃ¼ sahte kimlik ve dÃ¼zenlenen vekaletname kullanarak satmaya Ã§alÄ±ÅŸan S.C., geldiÄŸi tapuda yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. ÅžÃ¼pheli S.C. ile ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.