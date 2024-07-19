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Dünya genelindeki yazılım sorunu ile ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Siber saldırı söz konusu değildi

Küresel çapta yazılım sistemlerini etkileyen sorunla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu önemli açıklamalarda bulundu.

19.07.2024 - 11:54 |
Dünya genelindeki yazılım sorunu ile ilgili Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: Siber saldırı söz konusu değildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"İlgili kurumlarla derhal irtibata geçtik. Buradaki aksaklıkların önemli bir bölümünü atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içerisinde sistem artık vatandaşı etkiler durumdan çıkarılmış olur. Bunun tekerrür etmemesi için gerekli önlemleri planladık. İlgili kurumlarımızla özel sektör ve kamu ile iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir."

Dünya genelinde sistemler durdu: Birçok sektörde işlem yapılamıyor, Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değil
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRDünya genelinde sistemler durdu: Birçok sektörde işlem yapılamıyor, Uraloğlu: Siber saldırı söz konusu değilHaberi Görüntüle

 

 

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