Zonguldak'ta köy okulunda müze kurdu! 5 öğrenci bahçede tarım yapıp, keçiden bıldırcına hayvan besliyor
Zonguldak'ta lise yıllarında koleksiyonculuğa başlayıp görev yaptığı 5 öğrencili köy okulunda müze kuran öğretmen Samet Terzi (39), öğrencileriyle bahçede tarım yapıp, keçiden bıldırcına hayvan besliyor. Çocuklara karşılaşabilecekleri riskleri de öğreterek hayata hazırladığını belirten Samet Terzi, “Hayatta karşılaşacakları her şeyi eğitim ortamında suni ortamların dışında tamamen doğayla iç içe karşılaşmalarını istiyoruz. Bu bizim kontrolümüzde olduğu için güvenlik riskleri teşkil etmiyor. Fakat ilerisi için çocuklar açısından çok önemli bir kazanım elde etmiş oluyoruz” dedi.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 10:02 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)
• 07 Haziran 2025 - 10:02 • Son Güncelleme: