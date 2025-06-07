Zonguldak'ta köy okulunda müze kurdu! 5 öğrenci bahçede tarım yapıp, keçiden bıldırcına hayvan besliyor

Topraktan, hayvandan, hayvancılıktan, tarım faaliyetlerinden ve bunun doğa bilimiyle olan ilişkilerinden yararlanarak kendi eğitimimiz ve pedagojik formasyonumuzla birleştirerek ortaya güzel ürünler çıkartmaya çalıştık. Yaptığımız çalışmaları ‘nörodoğa’ çalışması olarak temellendirebiliriz. Bunu bakanlığımızın da çok teşvik ettiği ve bizden istediği, ‘beceri temelli eğitimlerle’ ilişkilendirdiğimizde biz burada birçok, beceri temelli atölye yapmaya çalışıyoruz. Mesela tarım atölyesinde bölgemizde bulunan ürünleri yetiştirebildiğimiz kadar, çocuklarımızın çok tanışmadığı enginar, gül hasadı ve gül reçeli yapımı, sirke yapımı gibi farklı etkinlikler yapmaya çalışıyoruz çocuklarımızla. Bundan sonraki dönemlerde yetiştirebilecekleri farklı tarım ürünlerini de keşfedebilsinler. Mesela yaban mersini çalışmaları yapıyoruz, belki bundan onlarca yıl sonra fındığın yerini alabilecek bir bölgesel ürün olabilir bizim için” dedi.