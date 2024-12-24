Zonguldak'ta heyelanın kapattığı kapıdan evlerine giremeyen aile pencereden giriyor
Zonguldak'ta heyelan nedeniyle yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak yığını 3 katlı evin giriş kapısını kapattı. Evde yaşayan Fadime (65) ve Mehmet (68) Bostancı çifti ise çözümü, mutfak penceresine dayadıkları odun kesiminde kullanılan aleti merdiven olarak kullanıp içeriye tırmanarak girmekte buldu. Çift, yetkililerden girişin açılması için yardım istedi.
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)-
• 24 Aralık 2024 - 10:03 • Son Güncelleme:
Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK, (DHA)-
• 24 Aralık 2024 - 10:03 • Son Güncelleme: