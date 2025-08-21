Zonguldak'ta hasat başladı, sorun da başladı: Herkes onlardan şikayetçi!
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde fındık hasadıyla birlikte köylere gelen fındık toplayıcıları, vatandaşların huzurunu kaçırdı.
İlçeye şehir dışından gelen toplayıcılar köy harmanlarını dolaşarak hoparlörle "Boş fındık var mı, fındık var mı?" diye seslendi.
Sabahın erken saatlerinden yatsı ezanına kadar aralıksız köy içinde dolaşan toplayıcılar, köylülerin tepkisini çekti.
Alaplı Hasanlı Köyü'nde yaşayan Recep Tufan, yaşadıklarını şöyle anlattı:
"Sabahın erken saatlerinde görüyorsunuz Hasanlı Köyü'nde evlerin yarısı bomboş; herkes fındık tarlasında. Evlerde çoğunlukla yaşlılarımız var. Fındık toplama daha bitmediği için ortada boş fındık da yok. Fındık ancak Eylül ayında, köylüler fındığı eve götürdükten sonra oluşur."
"O zaman isteyen, toplayıcıyla anlaşır, verir. Ama her sabah hoparlörle dolaşıp ‘fındıkçı, fındıkçı' diye bağırmaları köyde hastayı, uykudakini, işe gideni rahatsız ediyor. Yetkililerden rica ediyoruz; bu kişilere durumu anlatıp Eylül ayından önce köylere çıkmamalarını sağlasınlar."