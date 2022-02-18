• 18 Şubat 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
Zeynep Bastık ve Edis'in olay dansının ardından Tolga Akış'tan yeni açıklama
Zeynep Bastık ile geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturan Tolga Akış, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Akış, menajerliğini de yaptığı eşi Bastık ve şarkıcı Edis'in aylar önce gündem olan dansı hakkında konuştu.
• 18 Şubat 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
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Üç yıldır birlikte olduğu şarkıcı Zeynep Bastık ile yaklaşık sekiz ay önce dünyaevine giren Tolga Akış, önceki gün City’s Nişantaşı valeden son model aracını alırken görüntülendi.
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OLAY DANS HAKKINDA KONUŞTU
Valeye bıraktığı üstü açık Porsche marka araç için, "Bu benim aracım" diyen Tolga Akış, Edis ile Zeynep Bastık’ın gündem olan samimi dans videosu ile ilgili sorulara yanıt verdi.
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