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MagazinZeynep Bastık ve Edis'in olay dansının ardından Tolga Akış'tan yeni açıklama
HaberlerMagazin Haberleri Zeynep Bastık ve Edis'in olay dansının ardından Tolga Akış'tan yeni açıklama
• 18 Şubat 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:

Zeynep Bastık ve Edis'in olay dansının ardından Tolga Akış'tan yeni açıklama

Zeynep Bastık ile geçtiğimiz temmuz ayında nikah masasına oturan Tolga Akış, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden Akış, menajerliğini de yaptığı eşi Bastık ve şarkıcı Edis'in aylar önce gündem olan dansı hakkında konuştu.

• 18 Şubat 2022 - 09:53 • Son Güncelleme:
1Zeynep Bastık ve Edisin olay dansının ardından Tolga Akıştan yeni açıklama
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Üç yıldır birlikte olduğu şarkıcı Zeynep Bastık ile yaklaşık sekiz ay önce dünyaevine giren Tolga Akış, önceki gün City’s Nişantaşı valeden son model aracını alırken görüntülendi.

2ZEYNEP İZMİRDE

"ZEYNEP İZMİR'DE"

Yeğeniyle alışveriş yaptığını söyleyen menajer, eşi Zeynep Bastık’ın İzmir’de konseri olduğu için yanlarında olamadığını belirterek, "Özlüyoruz tabii ki. Ama alışmak zorundayız. Şehir şehir gezmeye başlayacak yakında" dedi.

3OLAY DANS HAKKINDA KONUŞTU

OLAY DANS HAKKINDA KONUŞTU

Valeye bıraktığı üstü açık Porsche marka araç için, "Bu benim aracım" diyen Tolga Akış, Edis ile Zeynep Bastık’ın gündem olan samimi dans videosu ile ilgili sorulara yanıt verdi.

4 ARAMIZDA TARTIŞMADIK BİLE

" ARAMIZDA TARTIŞMADIK BİLE"

Ünlü isim, "Edis ikimizin de çok yakın arkadaşı, en yakın arkadaşlarımdan. Bizim için sorun olan bir şey değil. Konu yok ortada bizim için. Biz konuyu aramızda tartışmadık bile. O dönem yazılanlardan dolayı üzüldük sadece, o kadar" ifadelerini kullandı.

5ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

ELEŞTİRİLERE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Öte yandan Edis ve Zeynep Bastık'ın dans videosuna gelen "Zeynep'in eşi bu duruma ne diyecek?" yorumlarının ardından Tolga Akış sessizliğini bozmuş ve hakkında yapılan eleştirilerle dalga geçmişti.

6Zeynep Bastık ve Edisin olay dansının ardından Tolga Akıştan yeni açıklama

Bir fotoğrafını yayınlayan Tolga Akış, "Küfürlerinizin bir kısmını gördüm. Komik şeyler de vardı. Giderek büyüyen kocaman bir aileyiz" ifadelerini kullanmıştı.

7Zeynep Bastık ve Edisin olay dansının ardından Tolga Akıştan yeni açıklama

Konuyla ilgili bir açıklama daha yapan Tolga Akış, "Güldük eğlendik de baya toksik bu memleket. Allah kolaylık verin hepimize" sözleriyle, dans videosunu eleştirenlere tepki göstermişti.

8DÜĞÜNÜ ÇOK UZATMAZLAR

"DÜĞÜNÜ ÇOK UZATMAZLAR"

Yakın arkadaşı ve nikah şahidi Oğuzhan Koç’un sevgilisi Demet Özdemir'e yaptığı evlilik teklifi konusunda da konuşan Tolga Akış, şu ifadeleri kullandı:

9Zeynep Bastık ve Edisin olay dansının ardından Tolga Akıştan yeni açıklama

"Kendi aralarında güzel bir kutlama yaptılar, ama ben de saniye saniye takip ettim aslında ne oldu, nasıl oluyor, şimdi ne oldu diye. Düğünü çok uzatmazlar gibi geliyor bana. Ben zamanını veremem."

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