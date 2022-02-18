Zeynep Bastık ve Edis'in olay dansının ardından Tolga Akış'tan yeni açıklama

" ARAMIZDA TARTIŞMADIK BİLE"

Ünlü isim, "Edis ikimizin de çok yakın arkadaşı, en yakın arkadaşlarımdan. Bizim için sorun olan bir şey değil. Konu yok ortada bizim için. Biz konuyu aramızda tartışmadık bile. O dönem yazılanlardan dolayı üzüldük sadece, o kadar" ifadelerini kullandı.