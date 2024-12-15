Yüzde 89 kusurla hakim karşısına çıkan avukat serbest bırakıldı!
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kavşakta iki aracın karıştığı bir kişinin öldüğü diğerinin ise ağır yaralandığı feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kazada kırmızı ışık ihlali yapan ve yüzde 89 kusurlu sayılan avukat kadın sürücü ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Serkan Yıldızhan'ın oğlu İsmail Yıldızhan, adalet istedi.
• 15 Aralık 2024 - 11:02 • Son Güncelleme:
• 15 Aralık 2024 - 11:02 • Son Güncelleme: