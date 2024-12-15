Yüzde 89 kusurla hakim karşısına çıkan avukat serbest bırakıldı!

“Canımız yanıyor, adalet istiyoruz”





Kazada hayatını kaybeden Serkan Yıldızhan'ın oğlu İsmail Yıldızhan gerekenin yapılarak adaletin tecelli etmesini istedi. Acılı genç yaptığı açıklamada, “Bizim kazanın yaşandığı tarihten itibaren canımız yanmaya devam ediyor. Bu ömür boyu da devam edecek. Ama gel gelelim ki bize, babama, şu anda hastanede yatan Hüseyin Şen ağabeyime çarpan Alev Akkaya Karabacakoğlu, yüzde yüz suçlu olmasına rağmen hala elini kolunu sallaya sallaya gezebiliyor. Ben adalet istiyorum. Bir avukat kimliği olan şahıs ne olay yaşamışsa yaşasın nasıl elini kolunu sallaya sallaya gezebilir. Ucunda ölüm var, bir yaralımız var. Bunun böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Gerekenin yapılmasını talep ediyorum” şeklinde konuştu.