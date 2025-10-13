Yüksekova'da 25 yıllık bahçe dev gelir kapısı oldu! 200 ton hasat yaptı, tırlarla satıyor

6

Elma hasadını yerinde inceleyen Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan ise çiftçi Ensar Fırtına'nın bahçesinde 200 tona yakın elma hasadı yapıldığını belirterek, “Hasadı yapılan bu elmaları TIR'lara yüklenip talep üzerine Türkiye'nin değişik illerine gönderiliyor. Çiftçi ile yaptığımız görüşmede, yıllardır dedelerinde kalma bu işi yaptıklarını, sadece elma değil kaysı, şeftali, kiraz ve benzeri bu soğuk iklime dayanaklı olan ürünlerin burada ürettiklerini gördük. Burası büyük bir meyvecilik öneme sahip bir yer. Biz de bu projeye yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’na (TKDK) bir proje hazırlayıp, buraya bir meyve suyu ya da bir elma sirkesinin üretimi yapılabilir bir proje hazırlayacağız. Özellikle buradaki elmalar daha çok sofralıklarda kullanılıyor" diye konuştu. (DHA)