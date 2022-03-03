Yüksek tansiyonu düşürüyor, kalp hastalığına iyi geliyor! Yüzde 100...

Yüksek tansiyon yani hipertansiyon, kalp hastalıklarına yol açan en önemli sebeplerin başında yer alıyor. Ancak yüksek tansiyonu beslenmenizde yapacağınız düzenlemeler ile kontrol altına almanız oldukça kolay. Bunun için sadece hangi besinin yüksek tansiyon üzerinde etkili olduğunu bilmek yeterli. Tansiyon ilacı kullananlar da dahil olmak üzere pek çok kişi "Yüksek tansiyonu düşüren yiyecekler nelerdir?" sorusunu oldukça merak ediyor. Biz de sizler için araştırmacılar tarafından tavsiye edilen ve yüksek tansiyonu düşürmede son derece etkili 16 besini sıraladık…