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    SağlıkYüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...
    HaberlerSağlık Haberleri Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...
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    Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Herkes zararlı olduğunu düşünüyordu. Ancak sağlığa sağlık katıyor. Bağışıklığı güçlendirirken kalp krizine karşı koruyucu etkisi bulunuyor. Stresi azaltırken kan şekerini hızla yükseltmeme özelliği ile dikkat çekiyor. Protein, kalsiyum, fosfat, çinko açısından zengin. Ayrıca içeriğinde bakır da bulunuyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor. Çikolatanın faydası, içinde bulunan ve flavonoid denilen antioksidanları barındırmasından kaynaklanıyor. Antioksidanlar vücuttaki kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkan ve hücreleri yıkıma uğratan serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltan enzimlerdir.

    • 24 Nisan 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
    • 24 Nisan 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
    1Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Birçok antioksidan vardır hatta bir kısmını vücudumuz kendisi üretir. Flavonoidler çikolatada, meyvelerde, sebzelerde ve çayda bol miktarda bulunan antioksidanlardır.

    2Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Sadece kokusuyla mutluluk hormonu endorfini harekete geçiren çikolata, damağımızda yavaş yavaş erirken, insanı farklı hazlara sürüklüyor.

    3Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Çikolatanın faydaları ise saymakla bitmiyor. Kalp hastalıkları ve kanserle mücadele ediyor, cildi ve kemikleri besliyor....

    4Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Bu tatlı mucizenin tarihi M.Ö. 1000 yıllarına dayanıyor. O yıllarda Amerika'da yaşayan yerliler, kakao tohumlarını öğütüp enerji veren içecek yaparlarmış. M.S. 1550 yılında İspanyol Cortes'le Avrupa'ya sıçrayan kakao tohumlarının, ağzımızda çikolata olarak erimesi yaklaşık 800 yılı bulmuş.

    5Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Peki geçmişten günümüze ağızları tatlandıran çikolatanın birçok yararı olduğunu biliyor muydunuz?

    6Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolatanın içinde bulunan antioksidanlar kanserle mücadelede faydalı. Kakao, kırmızı şaraba oranla iki; yeşil çaya oranla üç kat daha fazla antioksidan madde içeriyor.

    7Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolata aynı zamanda zengin bir kalsiyum kaynağı. Bu da güçlü kemiklerin oluşmasını sağlıyor.

    8Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolata geçmişten günümüze özellikle kadınlar üzerinde psikolojik olarak oldukça olumlu etkilere sahip. Çikolata kadınların kendilerini iyi hissetmelerini sağlayan endorfini salgılatıyor.

    9Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Harvard Tıp Akademisi uzmanları, kakaonun yüksek tansiyonu düşürdüğüne dair bulgular elde ettiğini savunuyor.

    10Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Güçlü dişleri sağlayan florid açısından da zengin olan çikolata, stresle mücadelede faydalı olan potasyumu da içeriyor.

    11Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Bristol Üniversitesi doktorlarından Peter Barham, çikolatanın içinde bulunan bir maddenin uyarıcı etkisi bulunduğunu ve bunun da kişiye kendini iyi hissettirdiğini savunuyor.

    12Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolata büyük miktarda bakır da içeriyor. Bakır, vücudun demiri absorbe etmesine yardımcı oluyor. Bu da cilde, damarlara ve dokulara faydalı oluyor.

    13Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Kaliforniya Üniversitesi uzmanları her gün az miktarlarda çikolata yemenin kanda pıhtılaşmayı önlediğini savunuyor. Bu da ani kalp krizlerinin önüne geçiyor.

    14Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolata aynı zamanda yiyen kişiye enerji veriyor ve diğer tatlılara oranla kan şekerini hızlı yükseltmiyor.

    15Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Bağışıklık ve üreme sistemi için faydalı demir ve çinko çikolatada bolca var.

    16Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Kahve içmek yerine çikolata yemek çok daha yararlı, çünkü çikolata kahveye oranla çok daha az kafein içeriyor.

    17Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolata diğer tatlılara oranla diş sağlığı açısından daha zararsızdır; çünkü sütlü çikolata yüksek miktarda protein, kalsiyum ve fosfat içerir. Bu maddeler de diş minesini koruyor.

    18Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    * Çikolatadaki doymuş yağ oranı, kandaki kolesterol seviyesinin artmasına neden olmuyor.

    19Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Çikolatanın zararları var mı?Bu faydalı bilgiler günde yiyebildiğiniz kadar çikolata yiyin anlamına gelmez. Her ne kadar faydalı ve lezzetli olsa da çikolata bol miktarda kalori barındırır. 1 bar bitter çikolatada 400 kalori vardır. Diyet yapanlar çikolata yediği zaman aldıkları bu kalorileri diğer tatlıları yemeyerek dengeleyebilirler. Günde 100 gram çikolata tüketmek ideal bir miktardır. Ancak bir çikolatadan günde 100 gramdan fazla tüketmek hem zararlı, hem de kilo almanıza sebep olur.

    20Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Bitter çikolatada sütlü ve beyaz çikolataya göre daha fazla antioksidan vardır. Diğer çikolataların bitter kadar sağlığa olumlu katkısı yoktur.

    21Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Süt ve çikolata ayrılmaz ikili gibidir fakat çikolata ile birlikte alınan bir bardak sütün çikolatadaki antioksidanları absorbe ettiğini gösteren araştırmalar var.

    22Çikolata sivilce yapar mı

    Çikolata sivilce yapar mı?

    Sadece çikolatanın değil, diğer gıdaların da akne denilen sivilcelerin çoğalmasında etkili olduğu gösteren bilimsel kanıt bulunmuyor.

    23Çikolatada bir sürü yağ yok mu

    Çikolatada bir sürü yağ yok mu?

    Bitter çikolatadaki yağların üçte biri oleik asit, üçte biri stearik asit, üçte biri ise palmitik asitten oluşur.Oleik Asit: Zeytinyağında da bulunan tekli doymamış yağlardır ve sağlıklıdır.Stearik Asit: Doymuş yağdır fakat araştırmalar stearik asitin kolesterol üzerinde iyi veya kötü bir etkisi olmadığını gösteriyor.Palmitik Asit: Doymuş yağdır. Kolesterol ve kalp hastalıkları riskini yükseltir.

    24Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

    Sonuç olarak bitter çikolatadaki yağların sadece üçte biri sağlığa zararlı yağlardır.Fındıklı, portakallı gibi bitter çikolatalar da yiyebilirsiniz fakat nugalı, karamelli türü olanlardan kaçının. Bu dolgu malzemeleri sadece daha fazla yağ ve şeker almanıza, onlar da kilo almanıza neden olur.

    25Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

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