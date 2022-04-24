Yüksek tansiyonu düşürüyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, protein, kalsiyum ve fosfat deposu... Günde en fazla 100 gram...

Çikolatanın zararları var mı?Bu faydalı bilgiler günde yiyebildiğiniz kadar çikolata yiyin anlamına gelmez. Her ne kadar faydalı ve lezzetli olsa da çikolata bol miktarda kalori barındırır. 1 bar bitter çikolatada 400 kalori vardır. Diyet yapanlar çikolata yediği zaman aldıkları bu kalorileri diğer tatlıları yemeyerek dengeleyebilirler. Günde 100 gram çikolata tüketmek ideal bir miktardır. Ancak bir çikolatadan günde 100 gramdan fazla tüketmek hem zararlı, hem de kilo almanıza sebep olur.