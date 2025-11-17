Yozgat'ta yağış gecikince ekim de gecikti! Buğday ekimi kasım ayının ortasında başladı

6

Merkeze bağlı Lök köyünde çiftçilik yapan Atila Ertuğrul ise bu yıl buğday ekimini önceki yıllara göre daha geç yaptıklarını söyledi. Her yıl ekim işlemini, ekim ayının 15'ine kadar tamamladıklarını anımsatan Ertuğrul, "Bu yıl kasımın ortalarını buldu. Bunun sebebi de son zamanlardaki kuraklıktan dolayı yağışların az olması. Bir de bahar aylarında don olayı olunca ekinler etkileniyordu. Bu yıl biraz geç ekim yaptık. Hayırlısı bakalım, inşallah güzel olur diye üretmeye devam ediyoruz." dedi.Çiftçi Ahmet Karadaş da küresel ısınmanın yağış rejimlerini bozarak bazı bölgelerde uzun süren kuraklıklara neden olmasıyla bu yıl buğday ekimini kasım ayında yapmak zorunda kaldıklarını kaydetti.