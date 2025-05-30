Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemYozgat'ta gizli hazine ortaya çıktı! Türkiye'de bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar
HaberlerGündem Haberleri Yozgat'ta gizli hazine ortaya çıktı! Türkiye'de bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Yozgat'ta gizli hazine ortaya çıktı! Türkiye'de bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Türkiye’nin Yozgat ilçesinde yapılan keşif, küçük bir köyde adeta gizli bir hazineyi gün yüzüne çıkardı. Sayısız doğal ve tarihi değerin bulunduğu bu alan, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve görenlerin gözlerini alamadığı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Köy muhtarı, “Allah’ın bize lütfettiği bu eşsiz yer, insanların binlerce kilometre yol kat ederek buraya gelmesini sağlıyor” sözleriyle bölgenin önemini vurguladı ve yetkililere koruma ve tanıtım çağrısında bulundu. Bu keşif, hem köyün hem de Yozgat’ın turizm potansiyelini artırma konusunda büyük umut vaat ediyor.

İHA
• 30 Mayıs 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
1Yozgatta gizli hazine ortaya çıktı Türkiyede bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Yozgat'ın Kadışehri ilçesine bağlı Gümüşdiğin köyüne yaklaşık 500 metre mesafede bulunan doğal oluşumlu tepeler görenlerin oldukça ilgisini çekiyor.

2Yozgatta gizli hazine ortaya çıktı Türkiyede bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Jeolojik süreçlerle oluştuğu düşünülen tepeler, dikkatli bakıldığında çeşitli hayvan görüntülerini andırıyor. Deve, kaplumbağa, çocuk gibi şekillere benzetilen yükseltilerin farklı yapısı da göze çarpıyor.

3Yozgatta gizli hazine ortaya çıktı Türkiyede bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Bölgedeki oluşumun keşfedilmesi ve bilim insanları tarafından jeolojik sürecin belirlenmesi halinde bu tepelerin tıpkı Nevşehir’deki peri bacaları gibi ziyaretçi akınına uğrayacağı düşünülüyor.

4Yozgatta gizli hazine ortaya çıktı Türkiyede bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Gümüşdiğin Köyü Muhtarı Süleyman Aslan peri bacalarına benzeyen tepeler hakkındaki ayrıntılara değindi. Aslan, "Burası köyümüze 500 metre uzaklıkta doğa harikası bir yer.

5Yozgatta gizli hazine ortaya çıktı Türkiyede bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Kültür ve Turizm Bakanlığına ve Valiliğimize çağrımdır. Burası yetkililer gönderilerek araştırılsın. Bir sürü hayvan figürü var. Yakından baktıkça çok daha anlamlı objeler çıkıyor. İnsanlar bir heykeli görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar. Burası Allah’ın bize lütfettiği doğa harikası bir yer" dedi.

6Yozgatta gizli hazine ortaya çıktı Türkiyede bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Aslan, "Yetkililerin araştırmasını ve buranın turizme kazandırılmasını talep ediyorum. Deve, kaplumbağa, uyuyan çocuk, hayvan figürü var. Yetkililerin araştırması daha uygun olur diye düşünüyorum. İlk bakışta bir şey anlaşılmayabilir ama oturup incelediğinizde onlarca yüzlerce figür çıkıyor. Bizim amacımız Yozgat’ımıza buranın kazandırılmasını sağlamak. Nevşehir, Ürgüp Peribacalarının birebir aynısı. Köyümüze 500 metre. Ulaşım sorunu yok. Meraklı olanları ve tarihi araştırmacı olan herkesi buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.