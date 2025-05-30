Yozgat'ta gizli hazine ortaya çıktı! Türkiye'de bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar

Bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Aslan, "Yetkililerin araştırmasını ve buranın turizme kazandırılmasını talep ediyorum. Deve, kaplumbağa, uyuyan çocuk, hayvan figürü var. Yetkililerin araştırması daha uygun olur diye düşünüyorum. İlk bakışta bir şey anlaşılmayabilir ama oturup incelediğinizde onlarca yüzlerce figür çıkıyor. Bizim amacımız Yozgat’ımıza buranın kazandırılmasını sağlamak. Nevşehir, Ürgüp Peribacalarının birebir aynısı. Köyümüze 500 metre. Ulaşım sorunu yok. Meraklı olanları ve tarihi araştırmacı olan herkesi buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.