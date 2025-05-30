Yozgat'ta gizli hazine ortaya çıktı! Türkiye'de bilen yok: Görmek için binlerce kilometre yol gidiyorlar
Türkiye’nin Yozgat ilçesinde yapılan keşif, küçük bir köyde adeta gizli bir hazineyi gün yüzüne çıkardı. Sayısız doğal ve tarihi değerin bulunduğu bu alan, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor ve görenlerin gözlerini alamadığı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Köy muhtarı, “Allah’ın bize lütfettiği bu eşsiz yer, insanların binlerce kilometre yol kat ederek buraya gelmesini sağlıyor” sözleriyle bölgenin önemini vurguladı ve yetkililere koruma ve tanıtım çağrısında bulundu. Bu keşif, hem köyün hem de Yozgat’ın turizm potansiyelini artırma konusunda büyük umut vaat ediyor.
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 11:06 • Son Güncelleme:
İHA
• 30 Mayıs 2025 - 11:06 • Son Güncelleme: