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GündemYoğun yağış geri dönüyor! MGM son dakika duyurdu! Saat verilerek iller tek tek açıklandı, Antalya, İstanbul, Ankara...
HaberlerGündem Haberleri Yoğun yağış geri dönüyor! MGM son dakika duyurdu! Saat verilerek iller tek tek açıklandı, Antalya, İstanbul, Ankara...
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Yoğun yağış geri dönüyor! MGM son dakika duyurdu! Saat verilerek iller tek tek açıklandı, Antalya, İstanbul, Ankara...

Meteoroloji son dakika duyurdu! Yoğun yağış başlıyor. MGM yeni hava durumu raporunda illeri tek tek açıkladı. Vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı. Başta Antalya olmak üzere çok sayıda ilde yoğun yağış etkisini gösterecek. Nisan ayı mevsim normallerinin altında seyretti. Mayıs ile birlikte hava sıcaklıklarının artmasını bekleyenler ise yanıldı. Mayısın ilk günleri serin hava ve bazı bölgelerde yoğun yağışla başladı.

• 02 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
• 02 Mayıs 2022 - 11:43 • Son Güncelleme:
1Yoğun yağış geri dönüyor MGM son dakika duyurdu Saat verilerek iller tek tek açıklandı, Antalya, İstanbul, Ankara...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

2HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

3RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile akşam saatlerinden sonra bölge genelnin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

6EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege’de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı ile Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla batısı çok bulutlu, gece Gaziantep ve Kilis çevreelrinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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