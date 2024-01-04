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GündemYoğun kar yağışı geliyor! Lapa lapa yağacak, İstanbul'da böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor
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Yoğun kar yağışı geliyor! Lapa lapa yağacak, İstanbul'da böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Kar yağışı başlıyor. Yoğun yağışa karşı ekipler hazır bekliyor. İstanbul için gün ve saat verildi. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken son dakika uyarısı geldi. Sıcaklıklar düşecek. Yoğun kar yağışı pek çok kenti esir alacak .Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yeni yılın son gününde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta ise İstanbul dahil birçok kentte, sağanak, kuvvetli sağanak ve kar yağışı görülecek. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının görüleceği tarihi açıkladı. Şen, konuşmasında "Bu sistem öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir." dedi.

• 04 Ocak 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
• 04 Ocak 2024 - 09:44 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

2Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ: Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

3MARMARA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°CÇok bulutlu

EDİRNE °C, 16°CÇok bulutlu

İSTANBUL °C, 16°CÇok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°CÇok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

4EGE

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°CÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

5AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

6İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur sivas'ın yükseklerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 14°CÇok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

KONYA °C, 15°CÇok bulutlu

YOZGAT °C, 10°CÇok bulutlu ve yağmurlu

7Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer yoğun olmak üzere sis bekleniyor.

BOLU °C, 13°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DÜZCE °C, 16°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 11°CÇok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°CÇok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

8Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 16°CÇok bulutlu, yağmurlu

SAMSUN °C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TOKAT °C, 12°CÇok bulutlu, yağmurlu

TRABZON °C, 16°CÇok bulutlu, yağmurlu

9Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, kuzey ve doğusunda karla karışı yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu

VAN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmurlu zamanla kar yağışlı

10Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 4°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.GAZİANTEP °C, 10°CÇok bulutlu, sağanak yağışlıMARDİN °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.SİİRT °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

11İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI!

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen ise, Marmara ve İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.Sosyal medyadan paylaşım yapan Prof. Dr. Orhan Şen, şu ifadeleri kullandı:

12Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Bugün salı, Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz ve İç Anadolu'da yağmur, gece Doğu Anadolu'da kar var. Sıcaklık ortalamanın üstünde devam ediyor.Antalya'nın doğu ilçelerinde, gece saatlerinden sonra Osmaniye ile Hatay'ın kıyısında yer yer kuvvetli olabilir.

13Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

10-11 Ocak tarihlerinde Marmara bölgesi ve İstanbul'da beklenen soğuk hava ve kar yağışı olasılığı devam ediyor. Olasılık %65. Hergün bu olasılığı revize edeceğim.İstanbul öğlen saatlerinden itibaren yağmurlu sıcaklık 15 hafta sonuna kadar 1-2 derece daha yükselir.

14KIŞIN GEÇ GELMESİNİN YAZ SICAĞI İLE İLGİSİ YOK

KIŞIN GEÇ GELMESİNİN YAZ SICAĞI İLE İLGİSİ YOK

Kış geç geldi, uzun sürecek demek zor bir ihtimal. Kış kışlığını yapacak. Aylar önceden bunu bildirmiştik. Ocak, şubat aylarında kış yaşanacak. 2023'ün en sıcak yıl olması ile ilgisi yok. Öyle bir kış yapar ki o sıcak havaları unutabiliriz. Küresel ısınma ile ilgisi yok. 2 sene önceki gibi bir kar yağışı da olabilir. Şiddetini ve miktarını ilerleyen günlerde bildireceğiz. 3-4 gün sürecek soğuk hava dalgası olacak. İstanbul'da ne kadar olur bakacağız.

15ISI ADASI ETKİSİ

ISI ADASI ETKİSİ

İstanbul'da ısı adası etkisi her zaman geçerli. Bu kadar insanın yaşadığı şehirde sıcaklık çevresindeki şehirlere göre 3-4 derece fazla oluyor. Bunu bertaraf edecek bir sistem geliyor. Bunun dışında Trakya sıfır derecede olacak. Isı adası sistemi kar yağışını engelliyor büyük şehirlerde. Bu seferkinde olacak gibi görünüyor.

16PERŞEMBE - CUMA GİBİ ETKİLİ OLUR

PERŞEMBE - CUMA GİBİ ETKİLİ OLUR

Tahminime göre ayın 10'u akşamı gibi başlayıp perşembe cuma gibi İstanbul'da etkili olur. Önümüzdeki hafta sonu devam edecek gibi. Sonra Anadolu'ya kayacak bu sistem.

17Yoğun kar yağışı geliyor Lapa lapa yağacak, İstanbulda böylesi görülmedi, saatler sonra başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 5 günlük hava tahmin haritasına göre perşembe günü yurdun geniş kesiminde yağışlar etkili olacak.