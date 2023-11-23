Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul için saat verildi, ilçeler tek tek açıklandı, sıcaklık eksi 14'ü gördü

Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.