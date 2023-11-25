Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemYoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü
HaberlerGündem Haberleri Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü
ABONE OL

Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı başlıyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. 64 il için alarm verildi, vatandaşlara uyarı yapıldı. İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kentte hava tersine dönüyor. Sıcaklıklarda ani düşüş olacak. Kar, fırtına, yoğun yağış başlıyor. Sadece saatler kaldı.

• 25 Kasım 2023 - 07:47 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 07:47 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Geçtiğimiz hafta sonu kar yağışı pek çok ili etkisi altına aldı. İstanbul dahil çok sayıda kentte kar yağışı görüldü. Ancak İstanbul'da çok sayıda ilçede etkili olsa da yoğun kar yağışı görülmedi. Pazar sabah saatlerinde yağan kar, sonrasında karla karışık yağmur görüldü.

2Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Kar yağışı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası da etkisini göstermeye başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'e ilk kar düştü. Ancak yoğun kar yağışı asıl şimdi başlıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ani düşüşler olacak. İstanbul'da kar yağışı etkisini gösterecek. Ancak bu kez lapa lapa yağacak. Hava sıcaklıklarının da eksiye düşmesi ile kar günlerce yerde kalacak.

3

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Hava sıcaklıkları batı kentlerinde bugün itibarı ile düşmeye başlıyor. Gerçek kara kış asıl şimdi başlıyor. Uzmanlar lapa lapa kar yağışının başlayacağı saati açıkladı. Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı geldi. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar özellikle uyarıldı. Karın en yoğun olacağı saat MGM tarafından açıklandı.

4Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'in; Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop'un; Iğdır ve Ağrı hariç Doğu Anadolu'nun; Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği; Torosların, Doğu Anadolu'nun doğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde görülecek yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın batısı, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in batı ve kuzey kesimleri ile İç Anadolu'nun güneybatı ve kuzey kesimlerinde kuvvetli; Ege'nin güneybatısı ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

5Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının etkisi altına girmekte olduğumuz yağışlı hava kütlesinin etkisi ile batı bölgelerimizden başlayarak azalması bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; batı bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Muğla çevrelerinden başlamak üzere zamanla Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege genelinde kuvvetli (30-60 kg/m2), Muğla kıyıları ile Edremit Körfezi’nde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su askını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

664 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

64 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Antalya’nın batısından başlamak üzere, zamanla il geneli ile Konya’nın güneybatı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (25-60 kg/m2), Antalya’nın batısının kıyı kesimleri ile doğusunda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (60-120 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların, zamanla 1800 m üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Muhtemel sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

7FIRTINA ALARMI

FIRTINA ALARMI

Yapılan son değerlendirmelere göre: Rüzgarın Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (10-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Genel olarak güney yönlerden, Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Marmara’nın kuzeyi ile zamanla yurdun kuzey kesimlerinde batı ve kuzeybatıdan esmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

8PAZAR GÜNÜNE DİKKAT

PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!

Meteoroloji İstanbul için yeniden kar uyarısı verdi. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre pazar günü kar yeniden İstanbul'da yüzünü gösterecek.

9BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Geçen hafta meteorolojik hadiseler önemliydi, yağmur vardı, kar vardı. Bunun yanında en önemli faktör fırtınaydı. Bu fırtına Karadeniz kıyısındaki limanlarda büyük hasarlar meydana getirdi. Bu seferkinde fırtına o kadar kuvvetli değil, Orta Avrupa’dan alçak basınç merkezi giriyor. Tarihi pazar günü gece saatlerinde Türkiye’yi etkisi altına almaya başlayacak” dedi.

10Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Prof. Dr. Şen, “pazar günü 8 dereceye düşecek. Ani bir düşüş meydana gelecek. İstanbul’da şehir merkezinde kar yok. Geçen ki gibi Çamlıca tepesinde, Çatalca’nın yüksek yerlerinde olacak. Bu kadar şehirleşme olmasaydı şu anda İstanbul’a Mecidiyeköy’de, Şişli’ye yoğun kar geliyor diyecektim. Ama nerelere yağacak? Civarlarında yağacak, Çatalca’da karla karışık yağmur şeklinde görülür” dedi.

11“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

“KAR YAĞMASI İÇİN -9 OLMASI LAZIM”

Prof. Dr. Şen, “İstanbul’da kar yağması için -9 olması lazım. Civarlarına kar yağacak. Nereye? Trakya’ya pazar günü yağacak. Bursa, Bilecik, Batı Karadeniz bu bölgelere kar yağışı var. İstanbul’a kuvvetli yağmur gelecek. Tepelere karla karışık yağmur yaparken, İstanbul içerisine pazar günü kuvvetli yağış getirecek” Geçen haftadan farklı olarak rüzgar fırtına şeklinde esmeyecek. Trakya'da, Çatalca'da, ;Bursa'da, Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde, İstanbul'un Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde; Çamlıca, Yakacık gibi yerlerde kar yağışı etkili olacak.

12İSTANBULDA KAR ALARMI

İSTANBUL'DA KAR ALARMI

İstanbul'da 26 Kasım'da beklenen kar yağışı öncesinde İstanbul Valisi Davut Gül başkanlığında 'Kış Tedbirleri Toplantısı' yapıldı. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yapılan toplantıda konuşan Gül, "İstanbul'umuzda 26 Kasım Pazar günü kar yağışı bekleniyor. Bugün, Kurumlar arası iş birliğini sağlamak ve afet riskinin tekrar gözden geçirilmesi için 'Kış Tedbirleri Toplantısı'nı yapıyoruz.

13Yoğun kar yağışı başlıyor İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü

Afet Sağlık Grubu, 513 adet 112 Ambulans Servisi ve 39 UMKE aracı ile hizmet verecek. Tarım, Orman, Gıda, Su ve Hayvancılık Grubu'nca; 200 personel ve 50 araç ile Sokak Hayvanlarına Soğuk ve Karlı Günlerde 2 Ton Mamanın dağıtımı yapacak. Afet Teknik Destek ve İkmal Grubu; 14 bin 18 personel, İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı toplam 32 bin 325 iş makinesi, 2 bin 969 makine ve ekipman ile hizmet verecek. Arama Kurtarma Grubu ise 363 Personel, 54 Araç ve 6 Bot ile hizmet vereceği belirtildi.

14ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI

ARAÇ SAHİPLERİNE UYARI!

Pazar günü İstanbul 8 derece. Artık kış lastiği takmaya başlamamız lazım. Sadece kar yağdığı zaman değil sıcaklığın 7 derece altına düştüğü zaman gerekli.