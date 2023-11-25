Yoğun kar yağışı başlıyor! İstanbul, Ankara, İzmir dahil 64 il için alarm verildi, MGM son dakika duyurdu, kar radarda göründü
Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi! Yoğun kar yağışı başlıyor. İstanbul dahil çok sayıda ilde kar alarmı verildi. İstanbul'da lapa lapa kar etkisini gösterecek. 64 il için alarm verildi, vatandaşlara uyarı yapıldı. İstanbul, İzmir, Ankara da dahil onlarca kentte hava tersine dönüyor. Sıcaklıklarda ani düşüş olacak. Kar, fırtına, yoğun yağış başlıyor. Sadece saatler kaldı.
• 25 Kasım 2023 - 07:47 • Son Güncelleme:
• 25 Kasım 2023 - 07:47 • Son Güncelleme: