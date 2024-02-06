Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemYoğun kar birden çökecek! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi
HaberlerGündem Haberleri Yoğun kar birden çökecek! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi
ABONE OL

Yoğun kar birden çökecek! Meteoroloji'den İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika gelişmesi. İstanbul, Ankara, İzmir'de kar yağıp yağmayacağı belli oldu. Kar yağışıyla ilgili tarih verildi. Günlerce sürecek, Lapa lapa yağacak. Soğuk havalar bir andan çökecek. Hava resmen buz kesecek. Bazı illerde hava sıcaklıkları eksi dereceleri görecek. Kar yağışının etkili olacağı iller açıklandı. Öte yandan İstanbul da bu kez kar yağışının etkisi altına girecek. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusuna yanıt verildi. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

• 06 Şubat 2024 - 12:46 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 12:46 • Son Güncelleme:
1Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Kar yağışı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Şubat ayı ile birlikte yeni soğuk hava dalgası İstanbul dahil onlarca kentte etkili olacak. Hava sıcaklıklarında görülen ani düşüle birlikte çok yoğun kar yağışı İstanbul'u da etkisi altına alacak. Kar yağışı için net tarih verildi. Kar yağışı ile ilgili detaylara geçmeden önce bugün hava nasıl olacak ona bakalım.

2Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ile Sinop ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Trabzon, Bayburt ve Kars çevrelerinde kuvvetli, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

3YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Bayburt çevreleri, Erzurum ve Kars illerinin kuzeyinde kuvvetli (10-20 cm), Ardahan’da yoğun (20-50 cm) kar yağışı bekleniyor. Bölgede rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Trabzon çevrelerinde kuvvetli, doğu ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Rize ile Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75kg/m2), 700 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışı (20-60 cm) bekleniyor. Rüzgarın da batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, tipi, eğimli ve kar örtüsünün yüksek olduğu bölgelerde çığ, sel, heyelan, su baskını ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın Doğu Karadeniz’de kuzeybatı, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

6MARMARA

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.EDİRNE °C, 19°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 15°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 17°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 18°CParçalı, yer yer çok bulutlu

7EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 15°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 19°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 19°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 19°CParçalı ve az bulutlu

8AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.ADANA °C, 19°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 20°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 18°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı ve az bulutlu

9İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.ANKARA °C, 12°CParçalı ve yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 14°CParçalı ve yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutluKONYA °C, 14°CParçalı bulutlu

10BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.BOLU °C, 13°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 18°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 10°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un kuzey kesimleri, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dağlık ve kar örtüsü ile kaplı dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 0°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.KARS °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.MALATYA °C, 13°CParçalı bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 12°CParçalı bulutluGAZİANTEP °C, 14°CParçalı bulutluSİİRT °C, 8°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 15°CParçalı bulutlu

13KAR İSTANBULA GİREMİYOR

KAR İSTANBUL'A GİREMİYOR

İstanbul'da meteoroloji, valilik ve AKOM'un uyarılarına rağmen beklenen kar yağışı gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, İstanbul'a karın giremediğini ifade etti. "Şehrin ısı adası" olduğunu söyleyen Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, farklı olmayan bir sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanıyor enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin bir saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" dedi.

14Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM, geçtiğimiz günlerde tarih ve saat vererek İstanbul'un bazı bölgelerinde 10 ile 20 santimetre kar kalınlığına ulaşabileceğini bildirmişti. Ancak, yüksek kesimler haricinde beklenen kar yağışı düşmedi. Yapılan hava durumu tahminlerini ve kar yağışı ihtimallerini değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, "Genelde atmosfer modellerinden yapılan tahminler var. Bu modeller üzerine yapılan yorumlar var.

15Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Bunun bu modellerin sonuçlarını zaten herkes rahatlıkla erişebiliyor. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminler var. Tabi geçtiğimiz tahminler içerisinde yer yer, ara ara kar yağışları verildi. Özellikle İstanbul merkezini kar yağışı alamadı. Bunun sebeplerinden bir tanesi atmosfer modellerinde özellikle yüksek çözünürlüklü olmayan verilerle bazı tahminlerin yapılmış olması. Onun için de daha detaylı bölgesel tahminlerin daha yüksek çözünürlüklü bölgesel tahminlerin yapılması gerekiyor" dedi.

16KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR

"KAR YAĞIŞI İÇİN DENİZ SUYU SICAKLIKLARININ 8 DERECELERE KADAR İNMESİ GEREKİYOR"

Tek, "En büyük handikaplardan bir tanesi de öncelikle sıcaklık. Sıcaklığın en son gelen hava sistemlerine baktığımızda İstanbul için bahsediyorum eksi 1 ile 4-5 derece arasında değiştiğini görüyoruz. Bu aslında çok kritik bir seviye. Sıcaklık sıfırın altına düşmeye başladığında zaten kar yağışı olağan olarak düşmeye başlıyor. Ama bu 2-3 derecelik sıcaklık payındaki yanılmalar yağışın şeklini değiştiriyor. Sıcaklık 3-4 derecelerde olmaya başlayınca yağışın şekli zaten yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürüyor. Bu sıcaklık tahminindeki handikaplar tahminleri de biraz daha güçleştiriyor, zorlaştırıyor.

17Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

O yüzden de bazen hatalar da ortaya çıkabiliyor. Tahmin modellerinden elde edilen sonuçlarla birlikte, bunun yanında yorumlar da var ama beraberinde özellikle İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları bu kar yağışının olmamasında çok etkin. İstanbul'da kar yağışının olması için deniz suyu sıcaklıklarının 8 derecelere kadar inmesi gerekiyor. Bugünlerde İstanbul'da deniz suyu sıcaklıkları 10 ile 11 dereceler arasında değişiyor. Merkezin tabii ki ısı adası etkisi var. Bununla birlikte sıcaklıkları biraz daha yumuşatıyor ve o eksi değerlere düşmesini önlüyor. Bu sebeple yağışlar daha çok yağmur, karla karışık yağmur şeklinde sürdü" diye konuştu.

18SİLİVRİYE KADAR GELEN KAR, İSTANBULDA YAĞMURA DÖNÜŞÜYOR

"SİLİVRİ'YE KADAR GELEN KAR, İSTANBUL'DA YAĞMUR'A DÖNÜŞÜYOR"

Kar yağışının İstanbul'un merkezine düşmemesinin bir diğer nedeninin 'Şehrin ısı adası' olmasından kaynaklandığını belirten Tek, "Sisteme baktığınızda Silivri'ye kadar geliyor kar yağışı, İstanbul üzerine geldiğinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde dönüyor. Ama İzmit'ten sonra Düzce'ye doğru da tekrar aynı sistem, kar yağışı şeklinde devam ediyor. Buradaki problem sıcaklıkların yeteri derecede düşmemesi. Şehrin kendi yani iç enerjisinden, şehrin örneğin araçlarının egzozu diyelim, araçlardan kaynaklanan enerji, ısıtmadan kaynaklanan enerji, şehirdeki hareketlilik yani bir şehrin saldığı bir ısı var. Isı adası dediğimiz şey şehrin kırsala göre sıcaklığının biraz daha yüksek olması" ifadelerini kullandı.

19KAR İSTANBULA GELİYOR

KAR İSTANBUL'A GELİYOR

Tek, "Şubat ayının ikinci haftasında gelecek olan sistemler var. Deniz suyu sıcaklıklarının biraz daha düştüğünü görürsek, 8-9 derecelere kadar indiğini görürsek aynı sistem yani benzer sistem İstanbul'un merkezinde de kar yağışı bırakacak gözüküyor.

20Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Deniz suyu sıcaklığının biraz daha düşmesi gerekiyor. Deniz suyu sıcaklığında 8 dereceye düşmemesinin sebeplerinden bir tanesi de tabii ki her şey iklim değişikliğine bağlamamak lazım. Ama iklim değişikliğinin de etkisi var. Çünkü biriken enerjinin yani iklim değişikliğinden kaynaklı biriken enerjinin büyük bir kısmını da denizler yutuyor, absorbe ediyor. Onlar tutuyor, o yüzden de deniz suyu sıcaklıkları çok aşağılara inmiyor. Yani geçtiğimiz 10'lu, 20'li yıllara baktığımızda deniz suyu sıcaklıkları bu zamanlarda 8 derecelere, 9 derecelere çok sık rahatlıkla iniyordu" dedi.

21SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK

"SICAK GÜNLERİN SAYISI SOĞUK GÜNLERDEN DAHA FAZLA OLACAK"

Kış mevsiminin geri kalan kısmında beklenen yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde İstanbul'a düşeceğini söyleyen Tek, "İstanbul'da çok yakın plan için kar gözükmüyor. Mevsimsel tahminlerde Aralık, Ocak aylarının, geçtiğimiz aylardaki yaptığımız tahminlerde o ayların sıcaklıklarının genelde ortalamaların üzerinde geçeceği şeklindeydi. Şubat ayı da aynı şekilde gözüküyor. Bu şu demek, sıcak günlerin sayısı soğuk günlerden daha fazla olacak. Arada soğuk şimdi olduğu gibi soğuk günler olacak.

22Yoğun kar birden çökecek Meteorolojiden İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için yeni uyarı geldi

Belki bir iki gün soğuk yapacak veyahut bir hafta soğuk yapacak Şubat'ın geneline baktığımızda. Ama bu şunu söylüyor bize; hiç kar yağmayacak manasına gelmiyor. Sıcak günler sayısı fazla ama kar yağma olasılığı da var. Özellikle de o Şubat'ın ikinci haftasındaki sistemin kar yağışı bırakma olasılığı da bulunuyor. Bu haftadan itibaren sıcaklıklarda tekrar bir artış var. Bu soğuk hava yerine biraz daha sıcak havaya bırakacak. Sıcaklıklar Şubat ayı içerisinde ortalamaların genelde üzerinde. Mart, Nisan içerisinde yine üzerinde olacak. Ama beraberinde yağışlar ortalamaların üzerine çıkıyor. Ama yağış almaya devam edeceğiz. Yine barajlarda çünkü kritik bir dönemden geçmiştik. Barajlardaki doluluklar da artmaya devam edecek gibi gözüküyor" ifadelerini kullandı.