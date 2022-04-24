Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Kartal'ın Fenerbahçe'si istatistiklerin yanı sıra sahadaki futboluyla da keyif veriyor... Nedeni ise kurulan makine gibi düzen. İlk onbiri artık herkes ezbere sayabiliyor. Oyuncu değişiklikleri ve zamanı, kimlerin gireceği bile belli. Ancak hiçbir takım önlem alamıyor. Çünkü İsmail Kartal'ın orta sahada Crespo-Zajc-Mert Hakan, savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Kim, sağ kanatta Osayi-İrfan Can, solda Ferdi-Rossi ile kurduğu sistem tıkır tıkır işliyor.