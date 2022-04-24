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FenerbahçeYıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti
• 24 Nisan 2022 - 17:39 • Son Güncelleme:

Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Fenerbahçe'de Zajc, Crespo gibi yıldızların gerisinde kalan ve sarı lacivertli kulüpten yıllık 3,5 milyon euro maaş kazanan tecrübeli futbolcuyla yollar ayrılıyor. İsmail Kartal'ın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan orta sahanın gidişine Ali Koç da sıcak bakıyor.

• 24 Nisan 2022 - 17:39 • Son Güncelleme:
1Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti
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Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlardaki etkiyi yaşadığı sakatlık sonrası gösteremeyen Luiz Gustavo uzun süredir formasını kaptırdı.

2Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Senelik aldığı 3.5 milyon euro ile takımın en çok kazanan isimleri arasında bulunan deneyimli futbolcunun maaş yükünden kurtulmak isteniyor.

3Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Sarı-lacivertli yönetim, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Luiz Gustavo'ya takım bulması durumunda kolaylık sağlayacak.

4Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Luiz Gustavo ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Yıldız futbolcunun Brezilya'ya dönebileceği ve futbol kariyerine ülkesinde devam edebileceği iddia edildi.

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Portekiz basınında yer alan haberde; 34 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den ayrılması durumunda kariyerine Brezilya'da devam etmesi imkansız değil.

6Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Söz konusu haberde; Brezilyalı yıldızın, sezon başında Atletico-MG ve Corinthians tarafından kadroya katılmak istendiği ancak temasların olumsuz geçmesinin ardından transferde ilerleme sağlanamadığı belirtildi.

7Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenerek ikinci sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran sarı-lacivertli ekipte başarının mimarı İsmail Kartal alkışları toplamaya devam ediyor...

8Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Vitor Pereira'nın ardından göreve gelen tecrübeli çalıştırıcı, ligde son 10 maçta yenilmeden 28 puan (9G/1B) topladı. Son 4 karşılaşmasını gol yemeden kazandı. Bu periyotta 14 gol attı.

9Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Maç başına 3.5 gibi yüksek bir gol ortalaması elde etti. Kanarya, Süper Lig'de İsmail Kartal'la çıktığı 14 maçlık (10G/3B/1M) dönemin lideri...

10Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

Kartal'ın Fenerbahçe'si istatistiklerin yanı sıra sahadaki futboluyla da keyif veriyor... Nedeni ise kurulan makine gibi düzen. İlk onbiri artık herkes ezbere sayabiliyor. Oyuncu değişiklikleri ve zamanı, kimlerin gireceği bile belli. Ancak hiçbir takım önlem alamıyor. Çünkü İsmail Kartal'ın orta sahada Crespo-Zajc-Mert Hakan, savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Kim, sağ kanatta Osayi-İrfan Can, solda Ferdi-Rossi ile kurduğu sistem tıkır tıkır işliyor.

11Yıllık 3,5 milyon euro alıyor İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti

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