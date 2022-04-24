Yıllık 3,5 milyon euro alıyor! İsmail Kartal gönderin gitsin dedi Ali Koç harekete geçti
Fenerbahçe'de Zajc, Crespo gibi yıldızların gerisinde kalan ve sarı lacivertli kulüpten yıllık 3,5 milyon euro maaş kazanan tecrübeli futbolcuyla yollar ayrılıyor. İsmail Kartal'ın gelişiyle yedek kulübesine hapsolan orta sahanın gidişine Ali Koç da sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'ye geldiği ilk zamanlardaki etkiyi yaşadığı sakatlık sonrası gösteremeyen Luiz Gustavo uzun süredir formasını kaptırdı.
Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u deplasmanda 6-0 yenerek ikinci sıradaki yerini koruyan Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Galibiyet serisini 6 maça çıkaran sarı-lacivertli ekipte başarının mimarı İsmail Kartal alkışları toplamaya devam ediyor...
Kartal'ın Fenerbahçe'si istatistiklerin yanı sıra sahadaki futboluyla da keyif veriyor... Nedeni ise kurulan makine gibi düzen. İlk onbiri artık herkes ezbere sayabiliyor. Oyuncu değişiklikleri ve zamanı, kimlerin gireceği bile belli. Ancak hiçbir takım önlem alamıyor. Çünkü İsmail Kartal'ın orta sahada Crespo-Zajc-Mert Hakan, savunmanın göbeğinde Serdar Aziz-Kim, sağ kanatta Osayi-İrfan Can, solda Ferdi-Rossi ile kurduğu sistem tıkır tıkır işliyor.