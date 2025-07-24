Yıllardır bekleniyordu! Ağak Adası kararı: Kesinlikle izin verilmeyecek

3

Ayrıca taş, toprak, kum gibi doğal malzemelerin çıkarılması; kireç, mermer, tuğla gibi ocakların açılması; toprak, çöp, sanayi atığı gibi malzemelerin dökülmesi de yasaklandı. Ada üzerindeki mevcut ağaçlardan ürün alınabileceği ve sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlere izin verileceği belirtildi.Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 3791 sayılı kararıyla birlikte bölgenin korunmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu.