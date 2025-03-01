Yıllarca yanlış bilmişiz! Yemen türküsünün hangi yöreye ait olduğu ortaya çıktı
Yemen türküsünün aslında Elazığ'ın Harput yöresine ait olduğu, 1936 tarihli Elaziz Halk Türküleri ve Oyunları Kitabı ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi kayıtlarıyla ortaya çıktı. TRT repertuvarında 1944'te Muzaffer Sarısözen tarafından derlenerek Muş'a ait gösterildiği bilinirken, TC Maarif Derleme Müdürlüğünün 1936 yılında Elazığ yöresine ait derlediği, içinde Yemen türküsünün de yer aldığı eser ortaya çıktı.
İHA
• 01 Mart 2025 - 09:54 • Son Güncelleme:
İHA
• 01 Mart 2025 - 09:54 • Son Güncelleme: