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MagazinYıldız Tilbe'ye bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi!
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• 16 Mart 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:

Yıldız Tilbe'ye bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi!

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe sokak köpeklerini hedef alan paylaşımının ardından özür diledi. Ancak sosyal medyada tepkiler dinmedi. Yıldız Tilbe'ye bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi.

• 16 Mart 2022 - 11:55 • Son Güncelleme:
1Yıldız Tilbeye bir tepki de Pınar Altuğdan geldi
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YILDIZ Tilbe’nin Twitter mesajları olay yarattı. Saldırgan sokak hayvanlarının zehirli etlerle öldürülmeleri gerektiğini savunan şarkıcı, şöyle yazdı: “Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvansever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya?” Tilbe’nin “zehirli et” önerisine tepkiler çığ gibi büyüdü.

2Yıldız Tilbeye bir tepki de Pınar Altuğdan geldi

Tilbe daha sonra bir özür mesajı paylaştı: “Kalbini istemeden kırdığım köpek sahibi insanlar için çok özür dilerim. Yakınlarını köpek saldırısında kaybeden, yüreği dağılan insanlardan da özür dilerim. Kırıldığım insanları da Allah’a havale ettim bundan sonra.”

3Elimin tersiyle itmem an meselesi

'Elimin tersiyle itmem an meselesi'

Özür mesajına rağmen Tilbe’ye yönelik tepkiler devam etti. Yıldız Tilbe'ye bir tepki de Pınar Altuğ'dan geldi.

4Yıldız Tilbeye bir tepki de Pınar Altuğdan geldi

Altuğ “Yıldız Tilbe hepimizin sesine hayran olduğu, müziğine bayıldığı bir insan ama hayvanlar için böyle bir cümle sarf edildiğinde elimin tersiyle itmem an meselesidir. Bir canlı için böyle bir şey dileyebilmek, aklımın almadığı bir durum. Sokak hayvanları çoğalmasın tabii, fakat bunun çözümü onları zehirleyerek öldürmek değil.” dedi.

5ÜNLÜLER NE DEDİ

ÜNLÜLER NE DEDİ?

* Ajda Pekkan: “Savaşa karşı ve şiddete karşı duruşumuzu, hayatın her alanında ve her canlıya yapılacak vahşete ve baskıya karşı da göstermemiz gerekiyor. Gerçekten çok üzgünüm. Mazlumları hedef alan hiçbir ölüm fermanına sessiz kalamam. Bizler yaşatmak için varız. Sokak hayvanları sahipsiz değildir.”

* Başak Dizer Tatlıtuğ: “Siz hiç zehirli et yüzünden saatlerce kan kusarak, bağırarak ölen bir köpek gördünüz mü? Vicdanınızdan utandık. Çözüm bu mu olmalı? Yoksa toplu kısırlaştırmak, rehabilite etmek ve sayılarını azaltmak mı? Zaten maksimum 10 sene yaşayan bir hayvandan bahsediyoruz. Çoktan biterdi bu sorun 20 senede kısırlaştırma ile.

6Yıldız Tilbeye bir tepki de Pınar Altuğdan geldi

* Tan Taşçı: “Hassas konuları Magazin unsuru yaparak kendinden konuşturtan ve mesleğini icra etmek yerine sadece toplumun bu zaafından kâr eden sanatçıları görmezden gelmeyi öğrenmek lazım. Kendine bile hayrı olmayanların topluma, çevreye, doğaya ne faydası olabilir?”

* Aynur Aydın: “Bir canın açlığından yararlanıp onu zehirli etle ‘gebertmek’ (!) hangi vicdana sığar? Canımız gibi sevdiğimiz Yıldız Tilbe’den bunları duymak beni büyük bir umutsuzluğa sürükledi.”

* Leman Sam: “Dostlar üzülmüşler. Yormayın boşuna kendinizi. Bu kadın anlamaz, umursamaz.”

* Gonca Vuslateri: “Neden böyle bir açıklama yaparsın Yıldız Tilbe? Neden?”

* Ceylan Ertem: “Bir süre ‘El Adamı’nı söylemeyeceğim. Konsere gelenler bunu bilerek gelsinler.”

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