Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
FenerbahçeYıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
HaberlerFenerbahçe Haberleri Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
• 29 Nisan 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:

Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık yeni kontrat yapılıyor... İsmail Kartal'ın gelişiyle ilk 11'in değişmez isimlerinden olan milli oyuncu adı sık sık büyük takımlarla anılan Szalai'yi yedek kulübesine hapsetmişti.

• 29 Nisan 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
1Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı
ABONE OL

Fenerbahçe'de yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı.

2Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Tecrübeli yıldızın menajeri Haluk Canatar'la yapılan son görüşmede aradaki tüm pürüzlerin giderildiği ve kısa süre içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi.

3Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Takvim'in haberine göre 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağlandı. Özellikle İsmail Kartal'ın teknik direktörlük koltuğuna oturması ve 4'lü savunmaya geçmesinin ardından takımın banko isimlerinden biri olan Serdar Aziz performansıyla herkesin beğenisini kazanıyor.

4Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Son 9 maçta da ilk 11'de yer alan milli futbolcu, Fenerbahçe'nin müthiş serisinde önemli bir pay sahibi oldu. Bu sezon Süper Lig'de 22 maçta forma giyen Serdar Aziz takımına 1 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

5Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Fenerbahçe'de Jorge Jesus için geri sayıma geçilirken tarafların büyük ölçüde anlaşmaya vardığı biliniyordu. Resmi imzaların atılma sürecinin ise bir süre daha uzayacağı kaydedildi.

6Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Portekizli çalıştırıcının, sarı-lacivertli ekipten yardımcılarının da maaşlarıyla birlikte 9.5 milyon euro istediği ifade edildi. Kanarya'nın ise 6.5 milyon euro'ya çıktığı ve aradaki farkın 3 milyon euro olduğu bildirildi. Bu pürüz dışındaki konularda tarafların el sıkıştığı öğrenildi.

7Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

67 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının, F.Bahçe'nin sunduğu projeden oldukça etkilendiği ve kabul ettiği belirtildi.

8Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Efsane hocanın geçtiğimiz günlerde Brezilya'ya tatile gittiği Fenerbahçeli yöneticiler ile arasındaki görüşmelere tatil dönüşü devam edeceği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcı, 2019-2020 sezonunda Flamengo'da çalışmış ve Brezilya'da yaşamıştı.

9Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı

Jorge Jesus'la son görüşmeleri yapan Ali Koç'un 67 yaşındaki antrenörle anlaşamaması halinde Carlos Carvalhal ile masaya oturacağı iddia ediliyor.

10

    İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

    Sıradaki Galeri
    Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

    Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!

    Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

    Ne Kerem, ne Marcao, ne Nelsson... Kendi Celta Vigo'ya gidiyor onu da yanında götürüyor

    Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi

    Okan Buruk bombası! Görüşme basına sızdı! Tıpkı Ali Koç - Jorge Jesus gibi

    G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de

    G.Saray'da bayram! Berkan - Taylan dönemi bitiyor! Yerlerine '6' numara da hazır '8' de