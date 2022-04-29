• 29 Nisan 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
Yıldız futbolcuyu yedek kulübesine hapsetti 2+1 yıllık sözleşmeyi kaptı!
Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli futbolcuyla 2+1 yıllık yeni kontrat yapılıyor... İsmail Kartal'ın gelişiyle ilk 11'in değişmez isimlerinden olan milli oyuncu adı sık sık büyük takımlarla anılan Szalai'yi yedek kulübesine hapsetmişti.
• 29 Nisan 2022 - 10:24 • Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de yönetim son dönemin en başarılı isimlerinden biri olarak ön plana çıkan Serdar Aziz'le her konuda anlaşma sağladı.
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Jorge Jesus'la son görüşmeleri yapan Ali Koç'un 67 yaşındaki antrenörle anlaşamaması halinde Carlos Carvalhal ile masaya oturacağı iddia ediliyor.