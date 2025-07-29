'Yeşil altın' için tarihler tek tek açıklandı! Üreticilere 'erken hasattan kaçının' uyarısı yapıldı
Kaynak : İHA
"Ordu’da fındık hasadı için geri sayım başladı! Sahil, orta ve yüksek kesimlerde tarih tarih belirlenen takvime göre hareket edilmesi hayati önem taşıyor. Uzmanlar, bu yıl rekoltenin düşük olduğuna dikkat çekerek erken hasadın hem kaliteyi hem de üreticinin gelirini ciddi şekilde olumsuz etkileyeceğini söylüyor."
Ordu'da fındık toplama tarihleri sahil kesimleri için 4, orta kesimler için 11 ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak açıklandı. Uzmanlar, bu yıl rekolte kaybı nedeniyle fındığın az olduğunu, üreticilerin verim ve kaliteyi korumak adına erken hasattan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.Türkiye'de en fazla fındık üretiminin yapıldığı Ordu'da nisan ayında etkili olan zirai don nedeniyle rekolte kaybı yaşandı. 2024 yılında 202 bin ton olarak açıklanan rekolte, 2025 yılı için ise 64 bin ton olarak hesaplandı.Ordu'da fındık toplama tarihleri ise sahil kesimleri için 4, orta kesimler için 11 ve yüksek kesimler için 18 Ağustos olarak açıklandı. Uzmanlar, bu yıl rekolte kaybı nedeniyle fındığın az olduğunu, üreticilerin verim ve kaliteyi korumak adına erken hasattan kaçınmaları gerektiğini belirtiyor.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, "İlimizde 2025 yılı hasat ve ihraç tarihleri, Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü başkanlığında, ilgili komisyon üyelerinin toplanması ile hem ihraç hem de hasat tarihleri açıklandı. Sahil kesimler 4, orta kesim 11 ve yüksek kesimler de 18 Ağustos olarak açıklanmış oldu. İhraç tarihleri sahil kesimleri için 9, orta kesim 16 ve yüksek kesimler ise 23 Ağustos olarak açıklandı. Üreticilerimiz bu tarihleri bekliyordu ama özellikle fındık toplama tarihleri önemli çünkü toplama tarihlerinden önce bahçeye girmemek lazım" dedi.Erken hasatta, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinin üzerinde olduğundan fındıkta hızlı bir su kaybıyla beraber kalite ve randıman kaybı yaşanabileceğini kaydeden Soydan, "Acele etmeye gerek yok. 1 yıl boyunca büyük emekler harcadık, olgunlaşmadan bahçeye girmemek lazım. Olgunlaşan fındıkta işçilik ve randıman avantajları var. Her randıman fiyat demek, o nedenle bu süreci en iyi şekilde götürelim, kaliteli ve randımanlı bir şekilde daldan toplamaya gayret edelim" ifadelerine yer verdi.Zirai don nedeniyle 500 rakıma kadar lokal hasarların olduğunu, sonrasında ise fındığın 'yok' denilecek kadar az olduğunu kaydeden Soydan, "Fındığı olan vatandaşlarımızın bu süreci avantaja çevirmeleri lazım. O nedenle sahil kesimlerindeki üreticilerimiz hem toplama, hem de pazara indirme yönüyle acele etmemeli. Çünkü bu sene belki de bir ilk olacak, fındık ürünümüzü en iyi şekilde değerlendirme imkanımız var" şeklinde konuştu.
Yeşil altın olarak bilinen ve bölgenin vazgeçilmez ürünü olan fındık için Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı ve başarıyla uygulanan projeye hem üreticiden, hem de işçilerden yoğun ilgi var. Büyükşehir Belediyesi, mevsimlik tarım işçiliği alanında da Türkiye’ye örnek olacak bir çalışmaya imza atmış, arada aracı olmadan işveren ve işçiyi bir proje altında bir araya getirmişti. Sisteme bu sezon dahil olmak üzere 5 yıllık hasat döneminde toplam 10 bin işçi ve 3 bin 100 bahçe sahibi başvuruda bulunarak fındığını yerli işçiye toplattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulanan projede yeni hasat sezonu öncesi başvurular devam ediyor. Projeden fındık bahçesi sahipleri, fındık hasat işçileri ve fındık hasat işçisi olmak isteyenler ücretsiz yararlanabilecek. Fındık bahçesi sahipleri, işçiler ve işçi olmak isteyenler, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında belediyenin dahili numarasını arayarak ya da belediyenin internet sayfasındaki başvuru adresinden ulaşarak kayıt ve talep oluşturabilecek.
Öte yandan proje, fındık üreticilerinin güvenilir ve nitelikli işçi bulma sorununa çözüm sunarken, tarım işçilerinin de düzenli ve kayıtlı bir şekilde çalışma imkanı bulmasını sağlıyor. Aynı zamanda, kayıt dışı istihdamın önüne geçilerek sektördeki çalışma şartlarının iyileştirilmesine de katkıda bulunuyor.